Trois prix Nomina pour la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Chapiteau du parc des Éperviers | Lauréat Prix Innovation - Parcs et espaces récréatifs

Le Gala Nomina, organisé par Loisir et Sport Montérégie, a permis à la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot de mettre la main sur pas un, pas deux, mais bien trois Prix Innovation pour chacun des projets municipaux nominés.

Les lauréats ont été dévoilés le 11 juin dernier à Boucherville, lors d’une soirée qui visait justement à célébrer l’excellence et l’innovation dans le domaine du loisir et du sport dans notre région administrative.

Initié par Loisir et Sport Montérégie, le Gala Nomina met en lumière les initiatives phares tout en encourageant l’émergence de programmes visionnaires comme ceux chapeautés par Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.

Sans plus tarder, voici les projets qui ont été récompensés.

Premièrement, le Chapiteau du parc des Éperviers de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot a remporté un prix dans la catégorie Parcs et espaces récréatifs.

L’infrastructure inclusive et accessible est pensée pour répondre aux besoins de la communauté tout en respectant la capacité de payer des citoyens. Dotée d’un toit en acier au design contemporain, cette réalisation de 2,6 M$ permet l’exploitation d’une patinoire réfrigérée durant cinq mois, puis se transforme en plateau multifonctionnel ombragé pendant la saison estivale. Déjà, environ 10 500 citoyens ont profité de l’espace dans la dernière année.

En plus de bonifier considérablement l’offre de services récréatifs de la région, l’installation devient un milieu de vie rassembleur, permettant une hausse remarquable de participation aux activités estivales.

Des kilomètres d'histoires

Deuxièmement, « Des kilomètres d’histoires » de la bibliothèque Marie-Uguay est lauréat dans la catégorie Loisir culturel.

Grâce aux deux premiers vélos-contes au Québec, les enfants pédalent pour découvrir des histoires immersives, dont les 13 albums des Aventures de Cyprienne, spécialement numérisés et narrés. L’expérience se poursuit avec une exposition présentée dans les Cabinets des curiosités, mettant en valeur des artefacts inspirés des albums.

Née d’une collaboration entre le Conseil des arts de Vaudreuil-Soulanges, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, Atracktiv et des artistes locaux, cette innovation favorise l’accès à la culture, à la lecture et au patrimoine régional tout en faisant bouger les jeunes.

Programmation estivale conjointe

Troisièmement, à l'été 2025, la bibliothèque Marie-Uguay et le camp de jour municipal de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot ont uni leurs forces afin de transformer les visites de groupes en expériences immersives et stimulantes pour les jeunes.

En arrimant le thème « Voyage dans le temps » du camp au thème « Voyage autour du monde » du Club de lecture d’été TD, ce partenariat a permis de créer une programmation cohérente et dynamique pendant huit semaines.

Grâce à l’implication active des animateurs et animatrices aux côtés du personnel de la bibliothèque, les jeunes ont vécu des activités enrichissantes favorisant la découverte, la lecture et le plaisir d’apprendre. La Ville a de son côté gagné un prix innovation dans la catégorie Camp.