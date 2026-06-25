Travaux sur le réseau d'eau potable à Coteau-du-Lac
La Ville de Coteau-du-Lac réalise actuellement des travaux mineurs visant l'installation de systèmes de protection contre la corrosion sur son réseau d'eau potable. Ces travaux se dérouleront au cours des deux prochaines semaines.
Ces équipements, appelés systèmes de protection cathodique, contribuent à ralentir la corrosion des conduites métalliques enfouies. Ils permettent ainsi de prolonger la durée de vie des infrastructures, de préserver la qualité de l'eau potable et de réduire les risques de bris et de fuites à long terme.
Les travaux se dérouleront dans les secteurs suivants :
- rue des Abeilles;
- rue Bourbonnais;
- rue des Chutes;
- rue des Muguets;
- rue Fleurie;
- rue Lafrenière;
- chemin du Fleuve (#180 et #224);
- rue Venise;
- rue Leduc.
L'installation de ces systèmes nécessite une légère excavation sur certains terrains résidentiels. Soyez assurés que l'aménagement paysager sera remis à son état d'origine une fois les travaux terminés.
Il s'agit de travaux de faible envergure qui n'auront aucun impact sur la qualité de l'eau. Aucune interruption du service d'eau n'est prévue durant les travaux.
Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service du génie au 450 763-5822, poste 269, ou par courriel à genie@coteau-du-lac.com.
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