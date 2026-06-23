Journée du moulin à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Les 26, 27 et 28 juin auront lieu les journées des moulins aux quatre coins du Québec et le parc historique de la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot n'y échappe pas. Organisées par L'Association des moulins du Québec (AMQ), qui a pour mandat de promouvoir le patrimoine exceptionnel que sont les moulins, ces journées visent à mettre de l'avant la sauvegarde, la connaissance et l'appréciation de ces sites.

Les journées des moulins permettent au public de vivre une expérience de découverte liée aux moulins ou à leurs vestiges qui ont contribué au développement de la Nouvelle-France, à titre de premiers témoins du patrimoine industriel québécois.

Rappelons que le site du moulin de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot est ouvert de 9 h 30 à 17 h durant la saison estivale. Selon le site de l'AMQ, il est l'un des deux seuls encore fonctionnels parmi les 18 qui existent encore au Québec. Ayant été bâti en 1708, c'est même le plus vieux moulin fonctionnel de la province.

Le Parc historique de la Pointe-du-Moulin, propriété de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), est un site patrimonial en bordure du fleuve Saint-Laurent. Les visiteurs peuvent faire la visite guidée de ce moulin ainsi que de la maison de son meunier avec l'un des guides, s'immergeant ainsi directement dans le quotidien de l'époque. Les visiteurs peuvent aussi en apprendre plus sur le processus de production de la farine au 18ᵉ siècle, du champ à l’assiette.