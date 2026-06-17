L’Horizon-Jeunesse: par et pour les adolescents

Les jeunes Lazarois mais aussi les résidents des environs auront très prochainement accès à un lieu de rassemblement leur appartenant. En effet, imaginé par trois jeunes de Saint-Lazare, l’Horizon-Jeunesse sera beaucoup plus qu’un parc. Il s’agira d’un espace par et pour les adolescents.

Le nouveau parc, pour lequel les travaux sont amorcés, sera accessible juste derrière le centre communautaire de la rue du Bois. À terme, il regroupera un skate-parc, une pump track, une aire pour le basketball, une zone de détente et même un jardin communautaire. L’intention est de créer un lieu spécifiquement adressé aux adolescents afin d’inviter les rassemblements, les rencontres et la socialisation.

L’idée en elle-même a germé dans la tête de trois jeunes Lazarois….en 2020. Avec persévérance et courage, selon la mairesse Geneviève Lachance, Taylor von Motlyn, Fabien Leduc et Loïc Piché sont entrés en contact avec le conseil municipal pour les faire imaginer un espace adapté aux jeunes de leur âge. Les trois jeunes hommes avaient alors entre 14 et 16 ans. Ils se sont rencontrés préalablement dans un skate-park.

Le dénouement est maintenant connu: le conseil du moment et celui qui a suivi ont épousé cette vision puis ont mis sur pied la démarche pour la concrétisation de l’Horizon-Jeunesse.

Taylor et Fabien étaient sur les lieux lors de la première pelletée de terre, la manifestation de leur détermination. La mairesse Lachance avait de bons mots à leur égard: « Je sais à quel point tout ce processus, à commencer par venir rencontrer le conseil, peut être intimidant. C’est encore plus le cas pour trois ados. Ils n’ont pas lâché: ils nous appelaient, envoyaient des courriels de suivi, etc. Sans eux, le nouveau parc n’existerait pas. »

Pour les deux principaux intéressés (Loïc ayant déménagé depuis), dans la jeune vingtaine, l’Horizon-Jeunesse sera une occasion de plus de donner au suivant. « Ce que l’on voit dans ce type de parc c’est que les plus vieux peuvent rencontrer les plus jeunes, ouvrir des discussions, autour de passions partagées », lance Taylor.

Les responsables des travaux préfèrent ne pas s’engager sur un échéancier fixe. Or les planchistes pourraient avoir accès aux premières installations à l’automne si les prochaines semaines sont propices.

