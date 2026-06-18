Terrasse-Vaudreuil procède à l'embauche de deux nouvelles ressources

Monsieur Marc Dicaire est fort d’une expérience de 20 années comme directeur de service dans une entreprise locale où il a développé une solide expertise en gestion d'équipe, coordination opérationnelle et service à la clientèle

Le conseil municipal de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil confirme l’embauche récente de messieurs Marc Dicaire, contremaître aux Travaux publics et Eric Mbogning, Officier municipal en bâtiment, en environnement et en urbanisme (OMBEU).

« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l’expertise de Marc et Eric qui s’intègrent bien et complètent avantageusement l’équipe expérimentée dont bénéficie la municipalité. Le conseil se joint à moi pour leur souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues », de souligner Mme Isabelle Perron, directrice générale et greffière-trésorière de la municipalité.

Monsieur Marc Dicaire est fort d’une expérience de 20 années comme directeur de service dans une entreprise locale où il a développé une solide expertise en gestion d'équipe, coordination opérationnelle et service à la clientèle. Son parcours a démontré des compétences clés, transférables dans un poste de contremaître municipal. Monsieur Dicaire se démarque par sa capacité à gérer des priorités multiples, à négocier avec les fournisseurs et les partenaires, à résoudre des problèmes et à optimiser les processus organisationnels. Reconnu pour ses aptitudes relationnelles, il sait coordonner efficacement les activités de service, gérer les relations avec le public et maintenir un haut niveau de satisfaction. Possédant une formation en mécanique de véhicules routiers et en gestion de flotte, il conjugue compétences techniques et managériales en plus de démontrer un engagement concret envers les citoyens de Terrasse-Vaudreuil, notamment lors des inondations alors qu’il a œuvré bénévolement.

Monsieur Eric Mbogning est détenteur de trois maîtrises — en géographie avec spécialisation en aménagement du territoire et systèmes d'information géographique, en sciences et gestion de l'environnement et en gestion des territoires et développement local. Il a occupé le poste d’inspecteur en urbanisme et en environnement à la MRC de Manicouagan au cours des dernières années. Son parcours varié inclut également des expériences enrichissantes à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), à la Ville de Laval et chez Alternatives Canada, où il a développé d'excellentes compétences en analyse réglementaire, consultation publique, rédaction et coordination de projets environnementaux. Rigoureux et axé sur le service à la clientèle, monsieur Mbogning démontre un engagement solide envers l'aménagement durable et la conformité réglementaire, ce qui en fait un atout précieux pour notre municipalité.