Le populaire Club de lecture d’été est de retour à Vaudreuil-Dorion

Cet été, la bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion invite les jeunes à faire le plein de découvertes et d’aventures grâce au BiblioClub qui se déroule du 4 juillet au 29 août. Le BiblioClub, chapeauté par l’Association des bibliothèques publiques du Québec, vient remplacer l’ancien programme Club de lecture d’été TD auquel adhérait la Ville par le passé.

Cette édition est guidée par le thème Mystères et enquêtes. Celui-ci servira de fil conducteur aux activités offertes tout au long de l’été. Visant à promouvoir le plaisir de lire pendant la saison estivale, le BiblioClub propose une foule d’occasions de découvrir de nouvelles histoires.

Les jeunes abonnés de 15 ans et moins sont invités à s’inscrire dès le samedi 4 juillet et à relever les différents défis suggérés tout au long de l’été. En empruntant des livres à la bibliothèque, ils pourront récolter des indices semaine après semaine et prendre part à plusieurs activités inspirées de la thématique.

Les participants auront également la chance de remporter de nombreux prix, dont des jeux, des livres, des chèques-cadeaux, des liseuses électroniques et plusieurs autres surprises.

Le BiblioClub de lecture d’été organise aussi un concours de dessin, des activités de bricolage et des animations dans les parcs grâce à la Caravane Mozaïk. Une fête de clôture, qui se tiendra le 30 août à la bibliothèque, viendra clore de brillante manière la saison.

« Le BiblioClub de lecture d’été est une belle occasion pour les jeunes de maintenir leurs habitudes de lecture pendant les vacances tout en s’amusant. La lecture nourrit l’imagination, développe la curiosité et ouvre la porte à de nouvelles découvertes », exprime le maire Paul Dumoulin en encourageant les familles à profiter du programme.

Pour obtenir tous les détails sur le BiblioClub de lecture d’été 2026, les citoyens sont invités à visiter le site Web de la Ville ou à communiquer avec la bibliothèque municipale au 450 455-5588.