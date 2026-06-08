Une panoplie d'activités à prévoir à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Retour du club de lecture TD et des jeudis dans les parcs

Les prochains mois de la saison estivale s'annoncent chargés à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Les jeunes en quête de nouvelles aventures sont invités à découvrir des livres et des BD grâce au club de lecture TD, tandis que des parcs de la ville proposeront des activités tous les jeudis du 2 juillet au 20 août.

Les inscriptions au Club de lecture d'été TD de la bibliothèque Marie-Uguay ouvrent dès le lundi 8 juin, directement au comptoir de la bibliothèque. Chaque participant recevra une trousse de démarrage comprenant un feuillet Défi 30 minutes, des autocollants aux couleurs du club, un code d'accès au site web du Club TD ainsi qu'une surprise.

Le programme qui s'adresse aux enfants vise à leur faire découvrir le plaisir de lire en les encourageant à faire la lecture d'un livre, à découvrir des auteurs et des dessinateurs jeunesse. Peu importe leurs goûts et leurs aptitudes, les jeunes peuvent y participer dans plus de 2 200 bibliothèques publiques au Canada.

Les activités et le Défi 30 minutes débuteront officiellement le samedi 13 juin, sur le thème des fonds marins.

Les jeudis, c'est dans les parcs que ça se passe.

Chaque semaine dès 19 h, des spectacles ou des projections de films sont prévus soit au parc des Éperviers, soit au parc des Mésanges. Le tout est gratuit et accessible à tout le monde, mais pour être bien confortable, il est suggéré d'apporter ses chaises et/ou sa couverture.

Une cantine sera présente sur place, avec tout à 1 $. En cas de mauvais temps, les activités se tiennent sous le chapiteau du parc des Éperviers.

La saison s'ouvre le 2 juillet avec le concert OVS sous le chapiteau des Éperviers, suivi le 9 juillet de la projection du film Ma belle-mère est une sorcière au parc des Mésanges. Le 16 juillet, le Grand Cirque de Ryu investit l'agora du parc des Éperviers, avant deux soirées cinéma consécutives : GOAT en version anglaise au parc des Mésanges le 23 juillet, puis GOAT : Rêver plus haut en français au parc des Éperviers le 30 juillet.

Le mois d'août propose quant à lui une série de quatre spectacles à l'agora du parc des Éperviers, soit Sam & Ajam : Aventuriers du Rythme le 6 août, le Magicien Mysteric le 13 août, et le Théâtre Crapaud Cornu en clôture le 20 août.