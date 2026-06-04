Déterminer ensemble l’avenir de Coteau-du-Lac

La Ville de Coteau-du-Lac lance deux consultations publiques et sollicite la participation de sa population afin de contribuer à la planification de futurs aménagements sur son territoire. Entre rénovation du centre communautaire, modernisation de terrains sportif et prolongement de la piste cyclable, ce sera aux citoyens de se prononcer.

Une subvention d’Hydro-Québec de 562 363 $, issue du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) de la société d'État, permettra à la municipalité de soutenir son développement notamment en réalisant un projet collectif durable. Cette aide financière est accordée à la Ville en raison de l’implantation par Hydro-Québec d'un nouveau poste électrique de 120-25 kV dans le parc industriel, ainsi que d’une ligne à 120 kV destinée à l’alimenter.

Afin de répondre adéquatement aux besoins de la communauté, trois idées sont proposées aux citoyens de Coteau-du-Lac qui sont invités à choisir.

Le premier projet consiste en la rénovation du centre communautaire et la construction d’une nouvelle bibliothèque: il concerne la modernisation du parc Wilson grâce à l’agrandissement du centre communautaire existant et à l’ajout d’une bibliothèque moderne.

Le projet comprend également l’ajout de salles multifonctionnelles, de toilettes accessibles de l’extérieur ainsi que la relocalisation des bureaux du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. La nouvelle bibliothèque remplacerait l’édifice actuel, devenu trop petit et désuet, afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de la population.

Le deuxième projet vise la construction et la rénovation de deux terrains de baseball. La Ville projette la réfection complète du terrain existant ainsi que l’aménagement d’un second terrain. L’initiative rend les installations conformes aux normes de Baseball Québec, faisant en sorte que le site puisse accueillir des équipes de catégorie U12 et plus.

Au-delà de leur vocation sportive, ces infrastructures constituent de véritables lieux de rassemblement favorisant les échanges, l’engagement bénévole ainsi que la tenue d’événements communautaires.

Le troisième projet prévoit le prolongement de la piste cyclable urbaine en bordure de la route 338 afin de relier le secteur des rues Guy-Lauzon, Omer-Lecompte et Jeanne-d’Arc-Charlebois, au nouveau quartier Quatre-Saisons.

Le tracé se terminerait au Centre de la nature Quatre-Saisons, permettant à l’ensemble de la population de s’y rendre facilement à vélo ou à pied. Ce nouvel aménagement favoriserait une mobilité active, durable et sécuritaire, tant pour les loisirs que pour les déplacements quotidiens.

Pour participer à cette démarche de consultation, les citoyens de Coteau-du-Lac sont invités à visiter le Portail citoyen.

Revitaliser le noyau villageois

Coteau-du-Lac planifie d’importants travaux de réfection pour retaper ses infrastructures souterraines. Ceux de la rue principale et d’un tronçon du chemin du Fleuve ont atteint leur fin de vie utile.

La Ville repensera ainsi l’aménagement des deux artères stratégiques du noyau villageois, en cohérence avec le programme particulier d’urbanisme (PPU) adopté en 2023. Avant d’entreprendre ces travaux, elle souhaite connaître la perception de la population quant aux principaux atouts et enjeux du secteur.

Le conseil municipal souhaite recueillir l’opinion non seulement de ses citoyens, mais également des personnes qui fréquentent le noyau villageois pour le travail, les loisirs ou le transport. L’ensemble de la population de la région est donc invité à remplir le court sondage disponible sur le Portail citoyen.

Être à l'écoute de la population

La Ville de Coteau-du-Lac rappelle que la participation citoyenne est essentielle à la réussite de telles initiatives. Les commentaires recueillis permettront aux services municipaux d’élaborer des projets mieux adaptés aux besoins de la population et de répondre plus efficacement aux enjeux identifiés.

Les deux consultations seront accessibles sur le Portail citoyen de Coteau-du-Lac jusqu’au 30 juin prochain.