Très-Saint-Rédempteur: une soirée de la mairesse estivale

La municipalité de Très-Saint-Rédempteur poursuit avec sa nouvelle habitude des Soirées de la mairesse avec un rendez-vous estival le 26 juin. Les responsables prévoient un rassemblement accessible et convivial.

Cette soirée se déroulera de 18 h à 21 h au parc du Centre communautaire du 769, route Principale. La municipalité célébrera le début de l'été avec des activités bien connues des vacanciers: un tournoi de washer et de jeu de poches.

Les intéressés sont invités à apporter leur consommation. L'invitation de la mairesse Julie Lemieux est lancée!