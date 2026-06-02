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Municipal

Washer et jeu de poches

Très-Saint-Rédempteur: une soirée de la mairesse estivale

Très-Saint-Rédempteur: une soirée de la mairesse estivale
Photo: Marie-Claude Pilon

La municipalité de Très-Saint-Rédempteur poursuit avec sa nouvelle habitude des Soirées de la mairesse avec un rendez-vous estival le 26 juin. Les responsables prévoient un rassemblement accessible et convivial.

Cette soirée se déroulera de 18 h à 21 h au parc du Centre communautaire du 769, route Principale. La municipalité célébrera le début de l'été avec des activités bien connues des vacanciers: un tournoi de washer et de jeu de poches.

Les intéressés sont invités à apporter leur consommation. L'invitation de la mairesse Julie Lemieux est lancée!

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