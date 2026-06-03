Rencontre citoyenne
Les Coteaux tient son premier café-causerie avec les élus
Le conseil municipal de Les Coteaux convie la population à son premier café-causerie. Cette grande première se tiendra le samedi 6 juin.
Il s'agira d'une occasion de questionner les élus sur les projets en cours ou seulement discuter avec les représentants des différents secteurs.
La Municipalité fournira le café et les collations. Les Coteaulois pourront rendre visite à leur conseiller et le maire Sylvain Brazeau à l'hôtel de ville au 65, route 338 le 6 juin de 10 h à midi.
Nul besoin de réserver pour participer à ce rendez-vous convivial et citoyen.
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