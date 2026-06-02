Calendrier des activités de Saint-Lazare
C'est le retour des soirées cinéma en plein air à Saint-Lazare
Récemment, la Ville de Saint-Lazare a dévoilé une partie de son calendrier estival Dans celui-ci, on retrouve une tonne d'événements et de festivités qui seront plaire à tous les familles. Parmi ces activités, on retrouve entre autres, la journée du cheval, les fanatiques Fantastiques et les populaire soirée cinéma en plein air.
Dans le cadre de la journée du cheval, le 6 juin, certaines écuries de la municipalité ouvriront leur porte au publique. Cette initiative du Comité équestre en est à sa quatrième édition. C'est l'occasion d'en apprendre davantages sur le monde équin, de découvrir les sports équestres et de voir quelques chevaux.
Le 13 juin, les jeunes Lazarois et Lazaroises sont convié au parc Bédard pour plongez dans un univers où la créativité est de mises. Plusieurs activités inspirées de la culture pop, des super-héros et des mondes imaginaires seront proposé. D'ailleurs, les citoyens sont invités à arriver costumé. À compter de 14 h, un spectacle inspirée du film d'animation K-Pop Demon Hunter sera offert.
À trois reprises cet été, des films en version française seront présentés gratuitement sur grand écran dans trois parcs de la ville, soit au parc des Abeilles, au parc Saddlebrook et au parc du Grand-Pré. Les films projeter seront respectivement Sauteur, le 30 juin, Le Marsupilami, le 21 juillet et finalement Le Robot Sauvage, le 11 août.
Les citoyens intéressé a assister à ces soirées sont invité à amener leur propres chaises et couverture afin de profiter pleinement de l'expérience. En plus d'être accessible à tous, une collation sera offerte sur place. Notons que les projections débuteront vers 19 h 30 et se termineront un peu plus tard, à 21 h.
Pour plus d'informations, les intéressés sont invités à visiter le site web de la Ville.
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