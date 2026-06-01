Les cols blancs de Vaudreuil-Dorion réfléchissent à la grève

À 99 % les employés cols blancs de la Ville de Vaudreuil-Dorion ont voté en faveur d’un mandat de moyens de pression graduels. Ils ne ferment pas la porte à une grève. Leur motif: la convention collective de ces 317 travailleuses et travailleurs, dont 106 sont des salariés réguliers à temps plein, est échue depuis le 31 décembre 2024.

Les représentants syndicaux soulignent que les négociations se déroulent dans un climat respectueux. Les discussions achoppent cependant sur la question salariale. Ils calculent qu'après la forte inflation des dernières années et en fonction des paramètres de l'ancienne entente signée il y a sept ans, les hausses salariales totales de 12,5 % de ce groupe ont mené à un appauvrissement net de 5,1 %. Après avoir déposé une demande initiale de 25 % d’augmentation sur cinq ans, ces employés revendiquent maintenant 21,5 % sur cinq ans en guise de rattrapage et pour stabiliser la main-d’œuvre.

« Notre ville, Vaudreuil-Dorion, est d’un dynamisme extraordinaire! Elle connaît une croissance et un développement fulgurants. Dans un tel contexte, l’efficacité des services à la population est cruciale. Cela amène de grands défis pour nos membres, mais ils sont très motivés de les relever et très fiers de leur travail. Seulement, nous voulons que la Ville se donne les moyens de ses ambitions, qu’elle nous donne les conditions de la réussite. On ne demande aucun cadeau, plutôt un investissement intelligent », d’expliquer Maurice Pilon, président de la section locale 1432 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

« Malgré des relations de travail généralement positives avec notre employeur, nous sentons de la résistance à accorder des augmentations salariales à la hauteur des besoins en main-d’œuvre. C’est donc pour cela que nous entamons une mobilisation graduelle pour sensibiliser les résidents et résidentes et l’employeur. La grève n’est pas exclue pour cet été, mais nous adoptons une approche mesurée et qui sera respectueuse de la population », de conclure le président.

Plus de détails suivront.