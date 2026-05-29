Arrosage et piscine: le maire Dumoulin est décidé

Dans les dernières semaines, les réseaux sociaux régionaux ont été marqués par deux sujets liés par un thème à Vaudreuil-Dorion: l’eau. Des utilisateurs ont fait une adéquation entre l’annonce de la confirmation de l’interdiction complète d’arrosage et l’intention de la Ville de demander une subvention pour supporter la construction d’un complexe aquatique. Le maire Paul Dumoulin n’y voit pas de lien.

« Je me réfère à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. Elle fixe une cible de consommation par résidence à atteindre pour 2026. Nous atteignons le triple pendant les périodes de pic en été. Cette augmentation est liée en grande partie par l’arrosage », explique Paul Dumoulin pour appuyer la décision du conseil municipal de Vaudreuil-Dorion de complètement interdire l’arrosage extérieur.

Signalons que cette même Stratégie est derrière un des autres motifs de l’interdiction, soit la nécessité de maintenir une pression minimale dans le réseau municipal d’aqueduc. Celui-ci doit être de 588 kPa afin d’assurer assez de pression en eau dans le cas d’un incendie par exemple.

Pour ce qui est du niveau de consommation par résidence auquel réfère le maire, il est à noter que la Stratégie établit, comme cibles potentielles, des projections moyennes canadiennes et ontariennes. Ainsi, un Canadien moyen consommait 211 litres d’eau par jour contre 177 litres pour un Ontario. Le document incite, de plus, les municipalités à une diminution de 20 % de l’utilisation potable entre 2019 et 2026.

Le site Web de la Ville mesure plutôt l’utilisation en eau sur son territoire en mètre cube, une unité de mesure que l’on ne retrouve pas dans la Stratégie québécoise.

La Ville indique ainsi une consommation moyenne de 11 900 m3 avec une hausse à 15 450 m3 pendant la période estivale. Soulignons qu’un mètre cube représente 1000 litres. En se référant à une population de 47 000 personnes, les débits affichés par la Ville correspondent donc à des consommations de 253 litres/personne et de 328,7 litres/personne. N’ayant pas sous la main les données de consommation d’eau par personne en 2019, il nous est impossible d’établir si Vaudreuil-Dorion respecte ou non la cible d’une diminution de 20 % de la consommation en eau potable. Le volume exprimé en m3 ne prend pas en compte l’augmentation de la population sur la même période.



Le temps est venu pour le complexe aquatique

D’un autre côté, le conseil municipal de Vaudreuil-Dorion a lancé le processus pour vérifier l’éligibilité de la construction d’un complexe aquatique à une subvention du gouvernement provincial.

Cette aide financière pourrait atteindre un maximum de 20 M$. Rappelons que les plans actuels laissent entrevoir un projet de 80 M$. La Ville essuierait ainsi une dépense, au bas mot, de 60 M$ sur le tout.

Pour le maire Dumoulin, la séquence temporelle est idéale pour procéder. « Nous sommes une ville encore en expansion donc de nouveaux revenus s’ajouteront dans les prochaines années. Ça permettra d’amortir l’impact financier », soutient l’élu. Questionné sur l’évaluation de l’impact sur le compte des taxes municipales des contribuables, il souligne ne pas avoir ses données en main.

Il indique aussi que le conseil n’a pas statué sur un seuil qui justifierait une remise en cause du projet, advenant par exemple, la réduction de la subvention projetée ou un gonflement du prix des travaux.

« Si et quand une décision sera prise, nous allons nous assurer de bien informer les citoyens sur le projet. Nous allons tenir des séances d’information », ajoute Paul Dumoulin en rappelant que le projet de complexe aquatique est demandé par les citoyens depuis de nombreuses années.

