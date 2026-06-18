Le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges au coeur d'une exposition

Même s’il n’a toujours pas ouvert ses portes ni même reçu ses premiers patients, le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges est au cœur d’une exposition artistique qui se déclinera, en 2026, en trois volets. Le premier était dévoilé le mercredi 17 juin à 17 h dans les locaux du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS).

L’évènement réunissait des intervenants du milieu des arts, mais aussi de la politique tels que Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Marilyne Picard, députée de Soulanges, Claude Comeau, maire de Pincourt, Mario Tremblay, maire de Vaudreuil-sur-le-Lac, et Denis Lapointe, un militant de la première heure du projet.

« Le dévoilement d’aujourd'hui est l’aboutissement de plusieurs mois de travail pour le CACVS. Nous sommes fiers de contribuer à l’intégration des arts et de la culture sur le territoire, mais aussi au sein de ce projet majeur dans la région. Le projet pour lequel nous sommes tous réunis démontre bien lac vision novatrice dont a fait preuve Santé Québec Montérégie-Ouest dès la phase de planification du projet jusqu’à sa planification et sa réalisation. D’ailleurs, le premier volet de l’exposition qui se nomme Un hôpital né de sa communauté présente la ligne du temps du projet, soit les grandes étapes jusqu’à son ouverture prévue en 2028 », a résumé Nadine Maltais, directrice générale du CACVS.

Pour les intéressés, la ligne du temps est présentée à la galerie du CACVS jusqu’à l’automne, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à midi au 280 boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion.

Un conteneur artistique

Le second volet prendra la forme d’un conteneur artistique qui visitera différents lieux publics du territoire. À travers celui-ci, les citoyens pourront expérimenter les bienfaits de l’art sur la santé.

« Accompagnés de deux animateurs, les participants vivront différentes expériences et participeront à la création d'une courtepointe et d'une bande sonore collectives. Les visiteurs pourront plonger dans cette exploration sensorielle et se laisser apaiser, émerveiller et stimuler par les couleurs, les sons et le mouvement. Le conteneur amorcera sa tournée dès le 26 juin et s’arrêtera dans cinq lieux situés à Vaudreuil-Dorion, Coteau-du-Lac, Terrasse-Vaudreuil, Saint-Lazare et Pointe-des-Cascades », indiquaient Vanessa Landry, Martin Imbeault et Chloris Jouden de La Bande à Paul, organisme qui signe la conception des expositions.

Concrètement, du 26 au 28 juin, le conteneur fera un premier arrêt au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges où il sera accessible de 13 h à 16 h les trois jours.

Du 2 au 22 juillet, il se déplacera du côté de L’Embouchure du Parc du canal de Soulanges à Coteau-du-Lac. Du 22 juillet au 12 août, il se transportera au Terrasse-Café de Terrasse-Vaudreuil avant de déménager du côté de L’Espace des Muses à Saint-Lazare du 12 août au 2 septembre. Du 2 au 21 septembre, il sera accessible au Village des Écluses de Pointe-des-Cascades, avant de revenir du 21 septembre au 15 octobre au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Dans tous ces lieux, le conteneur sera accessible à des heures variables.

Une exposition sur l’évolution du paysage

Le troisième volet, soit l’exposition retraçant l'évolution du paysage vers la construction du nouvel hôpital sera présenté au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges dès la mi-octobre 2026.

« Elle présentera des artefacts récupérés sur le site de l’hôpital avant sa construction, mais aussi les œuvres réalisées par les différents ateliers tenus dans le conteneur artistique. La collaboration de seize artistes de la région a aussi été sollicitée pour créer une oeuvre d’art originale carrée sur textile qui prendra la forme d’une courte-pointe collective », ajoutait Mme Maltais.

Les artistes participantes sont: Adele Reeves de Rigaud, Carole Leroux des Cèdres, Colleen Leonard de Hudson, Diane Collet de Vaudreuil-Dorion, Emeline Villedary de Rigaud, Émilie Léger de Pincourt, Isabelle Deprez de Vaudreuil-Dorion, Isabelle Parson de Pointe-Fortune, Isabelle Thibert de Coteau-du-Lac, Lauren Bianco de Saint-Lazare, Lucie Lacelle de Pointe-Fortune, Manon Côté des Cèdres, Mona Turner de Rigaud, Monica Brinkman de Vaudreuil-Dorion, Océane Giguère de Vaudreuil-Dorion et Roxana Stoleru de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.

« Le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges est bien plus qu’un bâtiment. C’est le reflet de la mobilisation de notre communauté et d’une vision tournée vers l’avenir. Je suis heureuse de constater que l’art y occupera une place importante. Je suis bien placée pour savoir que quand l’art est présent dans un milieu de soins, ça humanise les lieux et ça apporte un certain apaisement aux familles », mentionnait la députée de Soulanges Marilyne Picard.

Selon le président du CACVS, Mario Tremblay, l’exposition Un hôpital né de sa communauté vise à faire passer quatre grands messages. « Le premier est l’aspect collectif du projet dans lequel plusieurs intervenants de tous les milieux sont impliqués. Le second est de rappeler que l’art y sera au cœur des soins et que l’art et la culture peuvent avoir un impact positif sur la santé, notamment en apportant aux patients et à leurs proches, de l’apaisement. Troisièmement, l’hôpital sera un lieu de rassemblement important une fois qu’il sera ouvert. Des dizaines de personnes s’y rendront chaque jour pour prodiguer des soins. Enfin, le projet va transformer le territoire et son paysage.»