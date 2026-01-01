Un taux d'occupation de 159% à l'urgence de l'Hôpital du Suroît

Selon les données recueillies sur le site du gouvernement du Québec, le taux d’occupation à l'urgence de l'Hôpital du Suroît s'établit à 159% le mercredi 8 juillet à midi.

Le nombre total de personnes à l’urgence du centre hospitalier situé à Salaberry-de-Valleyfield se chiffre à 71. Huit d'entre elles attendent toujours de voir un médecin. Sur les 32 civières habituellement disponibles à l'urgence, 51 sont occupées. Trente-et-une le sont prises depuis plus de 24 heures et dix-neuf le sont depuis plus de 48 heures.

Par ailleurs, selon la compilation des données recueillies à cette même date, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente est de 4 heures et 24 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière s'élève à 36 heures et 23 minutes.

À l'Hôpital du Lakeshore de Pointe-Claire, la situation est plus critique alors que le taux d'occupation atteint 216 %. Au moment d'écrire ces lignes, 85 personnes sont à l'urgence et treize sont en attente de voir un professionnel de la santé.

Sur les 31 civières fonctionnelles 67 sont occupées. Trente-neuf d'entre elles le sont depuis plus de 24 h, tandis que 25 le sont depuis 48 h. La durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente est de 6 heures et 02 minutes et celle des personnes en attente sur une civière est de 44 heures et 06 minutes.

Au CHU Sainte-Justine, 22 personnes attendent à l'urgence et quatre sont en attente de voir un médecin. Sur les 16 civières fonctionnelles, onze sont présentement occupées pour un taux de 69%.

À l'Hôpital Montréal pour enfants, le taux d'occupation est de 83% puisque 10 civières des 12 disponibles à l'urgence sont utilisées.

Pour éviter l'urgence

Selon son état de santé, il est possible d'éviter l'urgence en consultant d'autres services. La population est invitée à contacter le 811 Info-Santé, le CLSC, son médecin de famille et à consulter les guides offerts en ligne pour se soigner à la maison.

Les pharmaciens offrent aussi de nombreux services de proximité.