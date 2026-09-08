Plus d'exposants et de food truck à la 2e édition du RibFest

C’est du 4 au 7 septembre que le parc Bédard de Saint-Lazare s’est transformé en fumoir gigantesque où des parfums de côtes levées s’élevaient dans l’air en raison de la seconde édition du RibFest qui y prenait place. Sur place, Néomédia a pu s’entretenir avec les organisateurs et la mairesse de Saint-Lazare le lundi 7 septembre.

Pour ce deuxième RibFest de Saint-Lazare, Bobby Sepentgis et Julia Somberg, coordonnateur de l’évènement, ont vu grand. « On accueille plus d’exposants cette année, soit 58. On a aussi trois restaurateurs qui servent des côtes levées et 14 food trucks qui proposent une autre offre alimentaire. On avait vraiment envie de prendre de l’expansion », résumait Bobby.

Cette croissance a aussi amené les organisateurs à prendre une décision, soit celle de tenir l’évènement sur quatre jours plutôt que trois. « On avait envie d’essayer de jumeler le tout avec une fin de semaine de trois jours. Au final, ça a été un bon pari, les gens étaient au rendez-vous. D’autant plus que lundi, les épiceries étaient fermées alors les gens sont venus manger avec nous. L’an passé, on a accueilli 30 000 festivaliers et cette année, on estime que 40 000 personnes ont franchi les barrières d’entrée sur le site. »

Tout au long de la fin de semaine, 25 formations musicales se sont succédé sur la scène du RibFest pour faire danser les visiteurs. Lundi, lors du passage de Néomédia sur le site, c’est la danse en ligne qui occupait les gens intéressés. Puis, de 16 h à 18 h, un «open mic» était au programme pour les apprentis artistes qui désiraient se familiariser avec les planches.

Manger des côtes levées pour deux bonnes causes

Si manger des côtes levées peut être agréable, ça l’est encore plus en sachant que de le faire permet de supporter deux organismes, dont La Source d’Entraide de Saint-Lazare. « L’autre organisme qui recevra la moitié des profits est Literacy Unlimited qui a pour mission d’aider la population à comprendre les documents du gouvernement. On voulait vraiment qu’une des deux causes bénéficiaires viennent directement en aide aux Lazarois et ce qui a motivé le choix de La Source d’Entraide», ajoutait Julia.

L’an passé, c’est une somme de 10 000$ qui avait été remise aux organismes bénéficiaires, un montant qui pourrait être similaire cette année. Le montant sera divulgué cette semaine par l’organisation.

« Merci à la communauté de Saint-Lazare de répondre présente et de participer en louant un espace d’exposant. Merci également aux bénévoles d’ici qui font le succès du RibFest. On est très contents de faire partie de cette famille-là. Je veux aussi remercier la Ville de Saint-Lazare sans qui rien ne serait possible. Elle nous appuie dans toutes nos demandes et on obtient des réponses très rapidement. C’est apprécié », mentionnait Bobby.

Pour la mairesse Geneviève Lachance, ce partenariat avec le RibFest est gagnant gagnant. « Ça attire une clientèle différente du Festi-Ouest au parc Bédard, même si l’activité est quand même nichée et s’adresse aux amateurs de côtes levées. Ça crée un beau rassemblement et on voit plein de nouveaux visages dans la foule. Certains viennent de loin, comme d'Ottawa, pour déguster des ribs. Ça nous fait connaître des gens de l’extérieur. C’est le fun de voir ça. J’ai toujours refusé d’acquiescer au fait que certains considèrent Saint-Lazare comme une Ville dortoir. C’est en organisant des évènements comme celui-là qu’on les fait mentir.»

Elle poursuivait dans le même ordre d’idées. « C’est intéressant, car une partie des profits est remise à un organisme qui vient en aide aux citoyens. Les retombées sont concrètes chez nous, car l’organisme fournit de l’aide alimentaire aux citoyens de Saint-Lazare qui en ont besoin. Depuis la pandémie, les demandes ont augmenté de 600% selon les données partagées par la directrice générale. »