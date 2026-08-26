Le savoir-faire d'ici se démarque à l'international

Le 3 juin dernier, le projet porté s’est illustré lors de la première édition des Prix Empreinte de Santé Québec

L'unité virtuelle de soins de Santé Québec Montérégie-Ouest continue de se démarquer et de rayonner à l'extérieure de la région. Après avoir reçu le prix Empreinte de Santé Québec, cette initiative fait maintenant l'objet d'une publication dans NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, une revue scientifique reconnue à l'échelle internationale.

Réalisé en collaboration avec Santé Québec Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, l'article présente une approche novatrice qui a permis de maintenir l'accès à des soins hospitaliers de proximité pour la population de notre région.

Après cinq mois de mise en service, 120 patients ont été admis dans le programme et 786 jours d’hospitalisation ont été préservés, précisait l'instance de santé sur ses réseaux sociaux en juin dernier.

Il met en lumière une initiative qui contribue à répondre aux besoins de la population et à améliorer l'accès aux soins. Derrière cette réalisation se trouvent des cliniciens, des gestionnaires, des chercheurs et des partenaires qui ont mis leur expertise en commun pour développer et évaluer cette innovation.

Le Dr Mitchel Germain, Annik Jobin, Marie-Eve Sévigny, Dre Élise Gilbert ont notamment contribué à cette réalisation. Leur travail contribue à faire connaître une initiative développée ici, en Montérégie-Ouest, et reconnue pour son apport à l'amélioration des soins et des services, indique Santé Québec Montérégie-Ouest par voie de communiqué.