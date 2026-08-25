Décès d'une femme bien impliquée dans Vaudreuil-Soulanges

Au cours des dernières heures, la communauté de Vaudreuil-Soulanges a perdu l'une des siennes. Femme bien impliquée, née en 1951 au sixième rang d’une fratrie de dix, Louise Lapointe est décédée.

Cette dernière était notamment membre fondatrice du conseil d'administration du Parti Inspire de Vaudreuil-Dorion et bénévole dévouée. « Nous perdons une femme remplie d’humanité, de dynamisme et de droiture. Une femme assumée, engagée et profondément attachée à sa communauté. Au fil des années, Louise s’est impliquée avec passion dans de nombreuses initiatives de notre région. Elle a notamment contribué au Grand rassemblement des aînés de Vaudreuil-Soulanges, fondé le Chœur Esperanto après son implication auprès du chœur Les Enchanteurs, et participé pendant de nombreuses années aux mémorables défilés Mozaïk. Elle a également contribué à plusieurs projets marquants liés à la culture et aux besoins sociocommunautaires de notre région, dont le 350e de l’Île Perrot, la Politique culturelle de Vaudreuil-Dorion ainsi que la Politique familiale et Ville amie des aînés». Par son énergie, sa curiosité, ses convictions et sa générosité, Louise a touché d’innombrables personnes qui ont eu la chance de croiser son chemin. Son engagement et sa présence laisseront une empreinte durable dans notre communauté », indique la formation politique sur sa page Facebook officielle.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2023 , Néomédia avait réalisé une entrevue avec Mme Lapointe.

Dans cet article, elle confiait avoir rapidement appris à faire son chemin dans la vie et à prendre sa part, notamment parce qu'elle était issue d'une famille nombreuse. «Quand il y a 12 personnes autour de la table, dans la même maison, tu apprends à vivre en communauté, à faire des compromis, à prendre ta place. Ce n’est pas toujours facile. Il faut savoir prendre la bonne place. »

Elle s'est aussi livrée sur son parcours professionnel qui a été riche de projets. Elle a, entre autres, été responsable de l’approvisionnement des matières premières dans une entreprise pharmaceutique, courtière immobilière et entrepreneure.

« En 2006, j’ai cofondé le gîte la Perrotdamoise à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. J’étais responsable de l’administration et des opérations jusqu’à ce que l’on vende le gîte en 2009. En suite, je suis partie à mon compte comme adjointe administrative. J’ai fondé, Adjointe à la carte. Ça m’a donc permis de travailler, à contrat, sur divers projets, dont le Festival des couleurs de Rigaud. J’ai même été recherchiste pour l’ONF. J’ai toujours dit d’aller là où la vie nous mène. Chaque expérience est là pour nous faire apprendre quelque chose », confiait-elle à l'époque.

Bien connue du monde communautaire de Vaudreuil-Soulanges, à travers les années, elle s’est engagée dans 1001 projets et organismes. C’est 1968, alors âgée de 17 ans, qu’elle fonde le premier Journal étudiant de son école. Elle en est d’ailleurs la rédactrice en chef. Elle fut aussi élue vice-présidente de son école.

Une fois adulte, elle a continué son implication auprès de diverses organisations dans la région.

« J’ai fait partie du conseil d’administration de la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal et du Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges. J’ai participé à diverses consultations notamment quand la Ville de Vaudreuil-Dorion faisait les démarches pour devenir Municipalité amie des aînés, j’ai été du projet Je Suis. Plus récemment, j’ai été impliqué dans le comité pour le 350e de l’île Perrot et je suis toujours impliquée au sein du G.R.A.V.E.S et de la Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot », poursuit-elle. « J’ai toujours aimé faire partie des tables où sont prises les décisions », ajoutait-elle en riant.

Mme Lapointe laisse dans le deuil ses deux fils Vincent et Olivier et quatre petits-enfants.