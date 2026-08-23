Un record d'achalandage pour la 4e édition du Festi-Ouest

Comme par les années passées, la quatrième édition du Festi-Ouest de Saint-Lazare, qui se tenait du 21 au 23 août, a connu un beau succès. Au cours des derniers jours, Néomédia a eu la chance de discuter avec Chantal Latreille, cheffe de division plein air et logistique à la Ville de Saint-Lazare, et avec Geneviève Lachance, mairesse, pour faire le portrait de cet évènement apprécié.

« Il y a quatre ans, le conseil municipal souhaitait mettre en place un évènement unique qui représenterait bien les citoyens de la Ville, mais aussi les éléments qui la composent, soit la campagne, la nature, le côté champêtre et le domaine équestre. On voulait créer un évènement familial, inclusif et gratuit tant dans sa programmation que sur le site », résume la mairesse.

En effet, depuis les débuts du Festi-Ouest les Lazarois et visiteurs pouvaient entrer gratuitement au parc Bédard, lieu de la fête, mais devaient débourser pour faire un tour de manèges ou boire et manger dans les camions de rue présents sur place.

Belle nouveauté des dernières éditions: une soirée country le vendredi soir pour bien démarrer la fin de semaine de festivités. « On ne veut pas simplement limiter la programmation à des spectacles country, car on épuiserait vite la banque d’artistes disponibles, mais on veut au moins s’assurer d’en avoir un pendant la fin de semaine. Cette année, le conseil municipal a décidé de prolonger le plaisir en ajoutant un spectacle à la programmation le vendredi soir. Ça a permis aux amateurs de danse country de pratiquer leurs pas », ajoute Mme Lachance.

Le mot d’ordre du comité organisateur : offrir une programmation accessible et familiale. « On veut que les enfants y trouvent aussi leur compte, tout comme les ados, les parents et les grands-parents. C’est notre motivation depuis le début du Festi-Ouest et ça ne changera pas, assure Mme Latreille.

Connaître la provenance des festivaliers

Afin de connaître d’où proviennent les gens qui ont visité le Festi-Ouest cette année, la Ville de Saint-Lazare a mené une étude de provenance. « Des gens étaient mandatés en fin de semaine pour poser quelques questions à des visiteurs qui se promenaient sur le site pour connaître leur lieu de provenance et les consigner sur une tablette. De cette manière, ça nous donnera une idée d’où les gens partent pour venir célébrer avec nous », poursuit-elle.

Notons que la deuxième édition du Festi-Ouest a attiré entre 5 000 et 7 000 visiteurs tandis que la troisième, tenue en 2025, en a mobilisé 10 000. Cette année, c’est plus de 20 000 personnes qui ont franchi l’arche située à l’entrée du parc Bédard depuis vendredi. « On est très contents et même si la pluie a décidé de s’inviter ce dimanche, les prestataires de services étaient tous fidèles au poste malgré tout. L’attente était moindre aux différents kiosques », remarque pour sa part la directrice des communications à la Ville de Saint-Lazare, Chrystelle Paré.

Un évènement écolo

En plus d’être rassembleur et amusant pour toute la famille, le Festi-Ouest met aussi de l’avant l’environnement. « Puisque notre patrouille bleue a terminé son mandat estival, on s’est tournée vers la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour obtenir l’aide de son escouade verte. L’objectif était de sensibiliser les gens à l’importance de faire le tri des matières recyclables et à leur faire comprendre ce qui peut être disposé, ou non, dans le bac bleu », note Mme Latreille.

Des commanditaires impliqués

À titre informatif, le budget consacré à ce grand rassemblement oscillait autour de 165 000$ cette année. « Nous avons la chance de pouvoir compter sur des commanditaires engagés et présents qui, par leur contribution financière et humaine sur le site, rehaussent l’expérience des festivaliers. Par exemple, Condos locatifs 1775, qui nous a offert 5 000$ pour l'édition 2026, ce qui nous a permis d’ajouter de l’animation pendant le Festi-Ouest. Sinon, l’école de danse Star Dance de même que la Microbrasserie Trois-Lacs et la Distillerie 3 Lacs sont aussi des partenaires depuis nos débuts. Ce sont des collaborateurs précieux tout comme les employés municipaux de tous les départements comme les communications, les loisirs, les travaux publics, l’entretien, la sécurité publique et les animateurs de camp de jour qui contribuent au succès de l’activité année après année », ajoute Mme Latreille.

Plus tôt cette année, la Ville de Saint-Lazare a lancé sa politique de commandite pour le Festi-Ouest, un nouvel outil accessible pour les entreprises qui souhaitent contribuer à ce rendez-vous annuel. « C’est un bon compas pour nous pour constater l’engagement des citoyens corporatifs du territoire. Le Festi-Ouest représente beaucoup de travail pour les équipes municipales et on leur offre une occasion de s’y impliquer, à leur convenance et selon leur budget. On les invite à le faire pour l’édition 2027 », affirme la paire.