« Je suis là où je voulais être » - Francis Lafrenière

Francis Lafrenière (21-7-2, 11 K.-O.) a rendez-vous avec Jean Pascal (37-8-1, 21 K.-O.) dans sept jours. Le plus gros de sa préparation derrière lui, il se concentre sur les derniers préparatifs, question d'être fin prêt. Il ne pourrait pas être plus fier de lui-même.

Francis est gonflé à bloc, c'est le moins que l'on puisse dire. « Je suis en pleine forme, je suis bien avec mon camp et mon poids est exactement ce qu'il doit être, une semaine avant le combat », lance-t-il, plein d'énergie.

Il sait cependant parfaitement qu'un rude défi l'attend. Jean Pascal est un habitué des grands combats et il demeure un compétiteur redoutable. La question à savoir « que Jean sortira samedi ? » fascine Lafrenière. « J'ai très hâte de voir comment il va aborder ce combat, précise-t-il. Ce sera intéressant dans les premiers rounds. »

Les deux hommes ne seront pas en terrain complètement inconnu: ils ont déjà croisé le fer dans un contexte différent. En effet, Francis avait été embauché par le camp Pascal dans le cadre de la préparation de ce dernier en vue d'un affrontement contre Badou Jack. Ils avaient alors travaillé plusieurs rounds un contre l'autre.

Fin prêt

Les efforts déployés dans un camp d'entraînement s'allègent dans les dernières semaines afin de laisser le temps au principal intéressé de refaire le plein d'énergie et se concentrer sur la gestion du poids.

Francis a d'ailleurs conclu son camp avec un combat simulé de 12 rounds où cinq adversaires alternaient à tour de rôle afin de constamment lui offrir une opposition soutenue et énergique. « C'est un peu un cadeau que je me suis fait. Je n'ai jamais fait de combat de 12 rounds. Mon camp allait bien et mon coach a accepté de me laisser faire cette session plus longue. En même temps, c'est un bon test. Ça me permet de voir que j'ai l'énergie pour un combat difficile », lance-t-il.

Rappelons que le camp d'entraînement du boxeur de Rivière-Beaudette a été un peu plus long que prévu, avec des enjeux de négociation du côté de l'équipe de Jean Pascal. Ainsi, conclure son camp en bonne forme avec l'énergie au maximum est une grande source de fierté pour le père de deux garçons. « Je ne m'en fais pas trop avec ce qui se passera samedi prochain. J'ai déjà mon résultat. Je suis fier de moi: à 38 ans après six années d'absence d'avoir été capable de faire tout ça...» laisse-t-il tombé, l'émotion dans la voix.