S'amuser au profit de la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges

La Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges occupait, le samedi 30 mai, une partie du stationnement du Métro Fordham de Saint-Zotique. L’objectif? Amasser des fonds pour soutenir sa mission qui consiste à soutenir les familles de la région via ses services variés.

L’activité avait lieu de 11 h à 13 h avec un vent soutenu, mais une tempête de sourires. « Une partie des profits du camion de rue et tous ceux de l’activité de danse en ligne qui sont avec nous aujourd’hui seront remis à la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges. On recueille aussi les dons des clients à l’intérieur du magasin toute la journée. C’est la première fois qu’on tient ce genre d’activité chez nous et c’est un organisme qui me tient beaucoup à cœur. En plus, ses locaux sont à Saint-Zotique, ce qui signifie les familles de chez nous en bénéficient. Ce qui est intéressant, c’est qu’on y aide autant les enfants que les parents », résumait Shirley-Ann Fordham du Métro Plus Fordham lors du passage de Néomédia sur place.

En plus de ses locaux à Saint-Zotique, la Maison de la Famille a aussi pignon sur rue à Vaudreuil-Dorion. « Tous les profits amassés lors d’activités de financement comme celles d’aujourd’hui sont réinvestis dans notre mission. On peut s’en servir pour assurer la pérennité d’un service ou encore acheter du matériel pour des ateliers. La Maison de la Famille offre des services aux enfants de 0 à 12 ans et à leurs parents. Par exemple, on propose des ateliers père-fils ou encore des activités de stimulation de langage pour les enfants âgés de huit ans maximum », expliquait Nancy Sauvé, intervenante au sein de l’organisme.

La halte-garderie 18 mois et + et le turotat/aide aux devoirs sont notamment des services très appréciés par la clientèle de la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges.

Cet été, l’organisme déposera ses pénates dans huit parcs de la région. « On s’y arrêtera lors d’évènements spéciaux pour l’activité Placote et gigote. Alors que les enfants pourront se rafraîchir dans des jeux d’eau, je vais discuter avec les parents et leur transmettre deux ou trois stratégies pour stimuler le langage de leur enfant. La liste des parcs visités sera prochainement affichée sur notre site Internet pour les intéressés », concluait-elle.