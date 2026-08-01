L'incendie a été maitrisé rapidement par les sapeurs
Deux véhicules en feu sur l'autoroute 20 à Coteau-du-Lac
Deux véhicules ont été la proie des flammes le samedi 1ᵉʳ août sur l'autoroute 20 à hauteur de Coteau-du-Lac. Par mesure préventive, la Sûreté du Québec (SQ) a fermé un tronçon de la route pour dégager les débris et remorquer les autos endommagées.
Un premier véhicule a pris feu en plein mouvement tandis que la deuxième voiture, circulant à proximité, a été affectée par les flammes. L'incendie, qui s'est produit vers 11 h 40, n'aurait rien de suspect selon la SQ. L'accident serait dû à une défaillance technique.
Avec toute la fumée générée par l'incident, les policiers n'ont pas pris de chance et ont opté pour la fermeture de l'A20 entre les kilomètres 23 et 26. Les opérations ont toutefois été assez rapides et, d'après les informations obtenues par Néomédia, l'autoroute a été rouverte dans les deux sens avant 14 h.
Le tout a évidemment créé une congestion majeure alors que plusieurs Québécois sont de retour des vacances de la construction.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Une fusillade fait un mort dans un commerce de Valleyfield
Une fusillade survenue en début de soirée sur la rue Alexandre, à Salaberry-de-Valleyfield, a fait une victime, le vendredi 4 septembre. Les services policiers ont été appelés vers 18 h 30 après que des coups de feu eurent été rapportés dans le secteur. Une personne dans la vingtaine a été atteinte par balle. Malgré les soins ...LIRE LA SUITE
Deux incendies en moins de trois heures ont occupé les sapeurs
La soirée dernière a été fort occupée pour les services incendie de Rivière-Beaudette et Saint-Zotique. En quelques heures, ils ont répondu à trois appels, dont deux concernaient des incendies importants. La première intervention a eu lieu au 59 rue René à Rivière-Beaudette. « L’appel a été acheminé à notre service à 18 h 58 ...LIRE LA SUITE
Délit de fuite aux Cèdres:les enquêteurs sur place ce jeudi
Les enquêteurs de la Sûreté du Québec seront présents le jeudi 27 août, à partir de 8h et jusqu'à midi , à l’intersection du Chemin du Canal (Route 338) et le chemin St-Féréol à Les Cèdres, afin de rencontrer les automobilistes et les citoyens en lien avec l’événement survenu le 23 août dernier. « Il n'y aura pas de ...LIRE LA SUITE