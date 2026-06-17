Accrochage sur le pont de l’Île-aux-Tourtes

La congestion est considérable ce matin dans Vaudreuil-Dorion et sur les deux autoroutes qui passent par la ville. Les problèmes de circulation sont dûs à un accident impliquant trois véhicules près du kilomètre 37 de l'autoroute 40 en direction Est, tout juste avant d'accéder au pont de l’Île-aux-Tourtes.

L'accrochage s'est produit vers 7 h 15 ce matin, mais au moment d'écrire ces lignes, la congestion persiste. L'important volume d'automobilistes tentant de contourner les dégâts en empruntant l'autoroute 20 génère aussi de la congestion. Le secteur directement touché est complètement dans l'impasse.

Aucune des personnes présentes à bord des voitures endommagées n'a été grièvement blessée, mais elles ont tout de même été déplacées en centre hospitalier par mesure de prévention. On ne craint pas pour leur vie.

Le remorquage serait bientôt terminé selon les informations obtenues par Néomédia.