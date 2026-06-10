Une enquête du BEI est en cours
Un véhicule termine sa course dans la rivière Delisle
Un jeune automobiliste tentant de fuir les patrouilleurs de la Sûreté du Québec a perdu le contrôle de son véhicule et a fini dans la rivière à Coteau-du-Lac dans la nuit de mardi à mercredi. Malheureusement, le conducteur, âgé de 18 ans, et son passager ont perdu la vie.
Les deux personnes à bord de la BMW se déplaçant à toute vitesse sur la route de la Rivière-Delisle-Sud ont été finalement extirpées de l'eau et rapidement déplacées en centre hospitalier, mais, ayant subi de graves blessures, leur décès a été constaté une fois sur place.
Vers 1 h 11 du matin, une autopatrouille aurait remarqué un véhicule dont le propriétaire aurait été en bris de condition et aurait tenté de l’intercepter. Une courte course-poursuite a suivi, mais l'accident est survenu à 1 h 13, soit à peine deux minutes plus tard.
Comme c'est souvent le cas pour ce genre d'intervention, le BEI a déclenché une enquête indépendante sur les circonstances de l'événement à 4 h mardi matin. Sept enquêteurs du bureau ont été chargés de faire la lumière sur le tout. Bien que les délais de l'enquête ne soient pas confirmés, on peut s'attendre à ce qu'elle dure au moins six mois.
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