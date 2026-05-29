Un homme de 29 ans et une femme de 41 ans arrêtés
Trafic de stupéfiants: deux arrestations et quatre perquisitions
Le 26 mai, les policiers de la MRC de Beauharnois-Salaberry ont effectué une opération en matière de trafic de stupéfiants à Salaberry-de-Valleyfield et Coteau-du-Lac.
Les perquisitions ont eu lieu dans 3 résidences et 1 véhicule et ont permis la saisie de :
- Plus de 80 gr de cocaïne;
- Environ 10 000 comprimés de méthamphétamine;
- Plus de 200 gr de cannabis séché;
- Plus de 80 g de haschisch;
- Près de 2 kg de bouture de cannabis;
- Plus de 150 comprimés de médicaments d’ordonnance;
- 2000$ en argent canadien;
- Deux couteaux et du poivre de cayenne;
- Environ 9450 cigarettes de contrebande.
Lors de cette opération, un homme de 29 ans et une femme de 41 ans ont été arrêtés et libérés. Ils pourraient faire face à d’éventuelles accusations en matière de trafic de stupéfiants.
Plus d’une dizaine de policiers ont participé à cette opération, notamment le maître-chien de la SQ et le groupe tactique d’intervention.
La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic de stupéfiants ou à la contrebande peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800-659-4264.
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