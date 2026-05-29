Trafic de stupéfiants: deux arrestations et quatre perquisitions

Un homme de 29 ans et une femme de 41 ans arrêtés

Le 26 mai, les policiers de la MRC de Beauharnois-Salaberry ont effectué une opération en matière de trafic de stupéfiants à Salaberry-de-Valleyfield et Coteau-du-Lac.

Les perquisitions ont eu lieu dans 3 résidences et 1 véhicule et ont permis la saisie de :

- Plus de 80 gr de cocaïne;

- Environ 10 000 comprimés de méthamphétamine;

- Plus de 200 gr de cannabis séché;

- Plus de 80 g de haschisch;

- Près de 2 kg de bouture de cannabis;

- Plus de 150 comprimés de médicaments d’ordonnance;

- 2000$ en argent canadien;

- Deux couteaux et du poivre de cayenne;

- Environ 9450 cigarettes de contrebande.

Lors de cette opération, un homme de 29 ans et une femme de 41 ans ont été arrêtés et libérés. Ils pourraient faire face à d’éventuelles accusations en matière de trafic de stupéfiants.

Plus d’une dizaine de policiers ont participé à cette opération, notamment le maître-chien de la SQ et le groupe tactique d’intervention.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic de stupéfiants ou à la contrebande peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800-659-4264.