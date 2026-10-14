Les toilettes ne sont pas une poubelle rappelle Saint-Polycarpe

La Municipalité de Saint-Polycarpe a pris d'assaut ses réseaux sociaux pour dévoiler des items qui sont passés par les toilettes et qui ont terminé leur course dans les installations municipales de traitement des eaux usées.

Des couches entières, des vêtements, des ustensiles de cuisine, une quantité impressionnante de lingettes jetables, des tampons hygiéniques, des jouets et une perruque. Voilà quelques-uns des objets qui ont été retrouvé dans les canalisations.

Pourquoi est-ce problématique? « Récemment, nos responsables ont constaté que le niveau d'eau du premier bassin de nos étangs aérés augmentait anormalement. Le traitement de l'eau usée a été altéré. La cause? Une importante obstruction de la conduite permettant à l'eau de circuler d'un bassin à l'autre. Des équipements d'aération situés au fond du bassin étaient également obstrués. Nos équipes ont dû intervenir rapidement, avec l'aide de professionnels et d'équipements spécialisés, pour contourner et vider le premier bassin afin d'identifier la source du problème et de rétablir le fonctionnement des installations de traitement », indique-t-on sur Facebook.

La Municipalité rappelle que ces opérations ont des coûts défrayés par tous les citoyens. « Même si les réseaux d'égout sont invisibles au quotidien, ils constituent des infrastructures municipales essentielles qui appartiennent à notre collectivité. Chaque intervention de ce genre entraîne des dépenses importantes qui sont, ultimement, assumées par les contribuables », peut-on lire dans la même publication.

Elle rappelle en terminant que même lorsqu'elles portent la mention « jetables » ou « biodégradables », les lingettes ne doivent jamais être jetées dans les toilettes. Seuls les trois P vont dans la toilette : pipi, papier de toilette et ...petits caca.