La Grande secousse : mieux vaut pratiquer avant de trembler

À l'instar de la Grande Évacuation, exercice annuel de prévention des incendies au Québec, les citoyens de Vaudreuil-Soulanges sont invités à prendre part à la Grande Secousse. Cette simulation de tremblement de terre vise à permettre aux petits et grands de mettre en pratique les bons comportements à adopter lors d'une secousse sismique.

L'exercice se tiendra à l'échelle provinciale ce mercredi 15 octobre à 10 h 15 le matin. « On le fait chaque année le 3ᵉ jeudi du mois d'octobre. Cette année, c'est à 10 h 15, car ça a lieu le 15 octobre. Ça change chaque année, car un tremblement de terre n'a jamais lieu au même moment. L'an passé, 60 millions de gens ont pris part à la Grande secousse dans le monde. C'est important de connaître les trois comportements à adopter, soit se baisser, s'abriter et s'agripper », affirme d'entrée de jeu Aube Gourdeau, Paléosismologue et porte-parole de La Grande secousse.

Plus de 400 séismes par an

Saviez-vous que la région du Suroît se situe dans une zone à risque de tremblement de terre? En fait, sept des dix plus grandes villes du Québec le sont, soit: Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Longueuil, Lévis et Terrebonne.

Selon Séisme Canada, environ 450 tremblements de terre se produisent chaque année dans l'Est du pays. Fort heureusement, la plupart d’entre eux sont de faible intensité et se produisent dans des zones peu peuplées. Mais la région n'est pas à l'abri d'un épisode plus important.

Au Québec, le tremblement de terre le plus important jamais recensé est survenu en 1663. À l'époque, on lui a attribué une note de 7 sur l'échelle de Richter. Il avait été ressenti jusqu'à Montréal à l'époque. Plus près de notre époque, on peut repenser au séisme qui a marqué les esprits au Saguenay en 1988. Il était d'une magnitude de 5,9. À Buckingham, en Outaouais, on en a enregistré un de 5 qui a résulté par un glissement de terrain. Celui survenu en Haïti en janvier 2010 avait une magnitude de 7 à 7,3.

Tout le monde peut faire connaître les bons comportements à adopter

« Les écoles, les organismes, les milieux de travail, les familles et monsieur et madame tout le monde sont invités à participer. Il vaut mieux connaître les bons comportements à adopter avant un tremblement de terre que pendant. La majorité des blessures qui surviennent durant une secousse sismique sont liées au fait que les gens ne se sont pas baissés ou abrités sous un meuble comme une table.»

Pourquoi se baisser ? Car, comme le sol sous nos pieds tremble, cela permettra de baisser notre centre de gravité et d'éviter les chutes qui en résulteraient par une foulure, une entorse ou une fracture. Pourquoi s'abriter sous un meuble ? « Parce que ça évite de recevoir des cadres, des bibelots ou des morceaux de la structure sur la tête. Il est aussi faux de croire que les cadres de porte sont de bons endroits pour s'abriter. Au Québec, et au Canada, ils ne sont pas renforcés pour résister aux tremblements de terre. C'est donc préférable de choisir une table ou un bureau.»

Si le séisme survient la nuit, il est recommandé de demeurer couché et de se protéger la tête et le cou avec un oreiller. « Normalement, on va sentir les effets du tremblement de terre à partir d'une magnitude de 3. Selon nos données, on en compte environ 25 par an au Québec. Dans un horizon de dix ans, trois séismes d'une magnitude de cinq peuvent survenir. C'est pas mal le seuil minimal pour voir des dommages structurels ou des glissements de terrain. »

Et que faire en voiture ? « C'est très risqué de continuer à rouler, puisque les mouvements de sol sont probables. Il est conseillé de se ranger sécuritairement sur le côté et de fermer le contact. Toutefois, il faut bien choisir l'endroit où on arrête pour ne pas se retrouver sous un viaduc qui pourrait s'effondrer ou sous des fils électriques qui pourraient tomber ».

Quoi faire avec les enfants et les animaux?

« C'est du cas par cas. Je dirais que s'ils sont près de nous dans la même pièce, il est préférable de les prendre avec nous. Si l'animal court ailleurs parce qu'il a peur, il n'est pas conseillé d'essayer de l'attraper. Quant aux enfants de quatre ou cinq ans, s'ils apprennent les bons comportements, ils pourront les répéter le moment venu. »

Si votre entreprise ou organisation ne peut pas tenir La Grande secousse, il existe d'autres moyens pour parler des bons comportements à adopter. « Par exemple, en lançant la discussion à la cafétéria le midi, en publiant la nouvelle dans l'infolettre de l'entreprise ou encore en partageant l'une des capsules préparées sur le sujet sur les réseaux sociaux.»

Envie d'y prendre part ? On peut s'inscrire au https://grandesecousse.org/fr/inscription-a-la-grande-secousse/inscription.