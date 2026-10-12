Bulletin spécial d'Environnement Canada
Entre 40 et 60 millimètres de pluie attendus mardi sur le Suroît
Au cours des dernières heures, Environnement Canada, instance spécialisée en prévisions météorologiques, a émis un bulletin spécial pour la région du Suroît. Celle-ci englobe les MRC de Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges.
Selon cet avis, la journée de mardi sera pluvieuse. Des quantités de pluie pouvant atteindre de 40 à 60 millimètres sont attendus sur la région. Elles pourraient causer des accumulations d’eau sur les routes et dans les basses terres.
Les précipitations auront lieu entre mardi après-midi et mardi soir. Un front chaud quasi-stationnaire associé à une dépression glissant au sud de la frontière favorisera le passage des bandes de pluie forte, précise-t-on.
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