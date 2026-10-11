Le 15 octobre, on prend part à La Grande secousse du Québec

Si un important tremblement de terre frappait le Québec demain, saurions-nous vraiment quoi faire? On ne peut ni prévoir ni empêcher un tremblement de terre. Mais on peut s’y préparer et développer les réflexes qui pourraient faire toute la différence lorsque chaque seconde compte. C'est pourquoi la population du Québec, et de Vaudreuil-Soulanges, est invitée à participer à La Grande secousse le 15 octobre à 10 h 15.

Concrètement, cette activité est le plus grand exercice de simulation de tremblement de terre au monde. Pendant quelques minutes, citoyens, écoles, municipalités et organisations sont invités à mettre en pratique les gestes à adopter lorsque la terre tremble.

Plus de 60 millions de personnes y ont participé en 2025. Prendre part à La Grande Secousse est une excellente façon pour une famille ou une organisation d'être mieux préparée à survivre à un séisme important et à s'en remettre rapidement. Le 15 octobre, des milliers de Québécois : joignez-vous à cet événement de préparation aux tremblements de terre en pratiquant ces trois gestes : se baisser, s'abriter et s'agripper.

Connaissez-vous les conséquences d'un tremblement de terre ? Chute d'objets, bris de verre, panne de courant, glissement de terrain et liquéfaction du sol, sectionnement du réseau routier, effondrement de bâtiments et de structures, bris de canalisation, incendies, accidents industriels (ruptures de barrages ou de réservoirs de matières dangereuses) et tsunami dans les zones côtières.

Des centaines de municipalités à risque

Selon La Grande secousse, des centaines de municipalités de taille petite à moyenne sont situées en zone à risque. Cela inclut les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que de nombreuses localités des régions des Laurentides, de Lanaudière, de l’Outaouais, de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de la Gaspésie, de la Côte-Nord.

Selon Séisme Canada, environ 450 tremblements de terre se produisent chaque année dans l'Est du pays. Fort heureusement, la plupart d’entre eux sont de faible intensité et se produisent dans des zones peu peuplées. Toutefois nous ne sommes pas à l’abri d’un séisme plus important qui pourrait survenir en zone urbaine.

Pour s'inscrire à La Grande secousse où obtenir plus d'informations, on peut visiter le site Internet de l'évènement.