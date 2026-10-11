Conseils de sécurité
Grande faune sur les routes : redoublez de vigilance cet automne
Chaque automne, la présence intensifiée des cervidés à proximité du réseau routier augmente les risques de collisions. Avec la saison de la chasse, les déplacements des animaux sont plus fréquents, et la tombée hâtive de la nuit réduit la visibilité des conductrices et conducteurs. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite donc les usagers à faire preuve d’une vigilance accrue.
Adoptez les bons réflexes
- Respectez les limites de vitesse et redoublez de prudence durant les périodes de la journée où le danger de heurter un animal est considéré comme étant le plus grand, soit à l’aube et au crépuscule.
- Ralentissez immédiatement si vous soupçonnez la présence de cervidés aux abords de la route. Nerveux et imprévisibles, ces animaux peuvent surgir très rapidement sur la chaussée.
- Actionnez vos freins à plusieurs reprises afin de signaler la présence de cervidés aux automobilistes qui vous suivent. Essayez d’éviter les manœuvres brusques, car un accident beaucoup plus sérieux pourrait en résulter. Dans la plupart des cas, lorsque la collision semble imminente, mieux vaut ralentir et freiner progressivement.
Un réseau routier plus sécuritaire pour les usagers et la faune
Afin de réduire les risques de collisions avec la grande faune, le Ministère déploie plusieurs
mesures sur le réseau routier :
- une signalisation spécifique est installée dans les secteurs à risque, incluant, dans certains
cas, des panneaux clignotants;
- des aménagements fauniques sont présents à plusieurs endroits stratégiques du territoire :
les clôtures anticervidés empêchent les intrusions sur la route, en plus de diriger les espèces vers les passages fauniques;
les passages fauniques, qui se trouvent généralement sous la chaussée, permettent aux animaux de traverser la route en toute sécurité;
- des travaux de déboisement des emprises sont réalisés de manière préventive pour améliorer la visibilité des usagers de la route.
Malgré ces interventions, la vigilance est essentielle, car le risque demeure réel!
Votre signalement peut sauver des vies
Chaque signalement à Québec 511 aide les expertes et experts du Ministère à mieux localiser les secteurs d’intervention, d’agir rapidement et de mettre en place les mesures appropriées. En prenant quelques instants pour rapporter la présence de la grande faune à proximité de la route, on contribue directement à la protection des usagers et des animaux. La collaboration citoyenne joue un rôle décisif en matière de sécurité routière.
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