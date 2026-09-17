Vaudreuil-Dorion
Bientôt un plan directeur pour la conservation des milieux naturels
La Ville de Vaudreuil-Dorion amorce l’élaboration d’un Plan directeur de conservation des milieux naturels afin de protéger la biodiversité sur son territoire, tout en favorisant l’harmonisation des actions de conservation avec le développement et les orientations municipales.
Ce plan constituera un outil de planification permettant notamment de cartographier l’ensemble des milieux naturels, de définir des cibles de conservation de ces milieux et de déterminer des mesures de conservation adaptées à leur valeur écologique, sociale et économique. Il guidera ainsi les décisions en matière de planification et d’utilisation durable du territoire, dans le but de préserver les caractéristiques naturelles des milieux et les bénéfices qu’ils procurent à la collectivité.
La démarche s’inscrit également dans un objectif plus large. En effet, à la suite de la 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, le gouvernement du Québec s’est engagé, en 2022, à contribuer à la cible de conservation de 30 % des zones terrestres et des eaux intérieures ainsi que des zones marines et côtières d’ici 2030. Par l’élaboration de son plan directeur, la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite prendre les devants et s’investir dans cet effort de protection de la biodiversité.
Une démarche qui fait appel à la population
La première étape de l’élaboration du plan consistera à consulter les élus et les équipes municipales, les diverses parties prenantes ainsi que la population. Une soirée de consultation destinée aux citoyens aura lieu cet automne. Les détails concernant cette activité seront diffusés prochainement sur les plateformes de communication de la Ville. La participation de la population est importante afin de comprendre ses attentes et ses préoccupations à l’égard des milieux naturels pour définir une vision de conservation adaptée aux réalités de Vaudreuil-Dorion
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