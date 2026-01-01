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Dans la région

Une éclipse lunaire partielle à observer dans quelques jours

durée 12h00
25 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Dans la nuit du 27 au 28 août prochain, les amoureux d'astronomie seront invités à lever les yeux au ciel pour admirer une éclipse partielle du lune. Ce phénomène se produit lorsque la Lune traverse l’ombre de la Terre et que la lumière du Soleil ne se rend plus directement à elle. La Lune devient alors rouge.

On peut l'observer quelques fois par année. Il existe trois variétés d’éclipses : Les éclipses pénombrales, lorsque la Lune ne fait que passer dans la pénombre de la Terre, les éclipses partielles, lorsque la Lune ne traverse l’ombre de la Terre que partiellement et  les éclipses totales, lorsque la Lune traverse complètement l’ombre de la Terre. Ce sont sans contredit les éclipses les plus spectaculaires.

Pourquoi la lune devient rouge

La Lune devient rouge lorsqu’elle est dans l’ombre de la Terre. Ce phénomène est dû à la lumière du Soleil qui traverse l’atmosphère terrestre, celle-ci étant la seule à pouvoir se rendre jusqu’à la Lune. En fait, cette lumière blanche est filtrée par notre atmosphère et la moindre variation dans la quantité de particules présentes affectera la luminosité de l’éclipse. C’est ce filtre qui donne à la Lune cette teinte rouge, comme lors d’un coucher de Soleil.

Le 27 au 28 août 2026.

Dans la nuit du 27 au 28 août, l'éclipse partielle de lune sera à 98% avec toutes ses phases. On verra comme si c'était une éclipse totale puisqu'elle deviendra rouge dans sa phase presque totale. L’éclipse partielle débutera vers 22 h 33 pour terminer à 01 h 52 le 28 août. Elle sera maximale le 28 août à 00 h 12. Notez que l'éclipse s'observe très bien de à l'œil nu ou avec une petite paire de jumelles.

 

 

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