Pour la journée du lundi 10 août
Veille d'orages violents dans la région de Vaudreuil-Soulanges
Environnement et Changement climatique Canada prévoit des conditions propices à la formation d’orages violents dans la région de Vaudreuil-Soulanges lundi après-midi et en soirée. Les péripéties abondantes du 10 août pourraient s’accompagner de fortes rafales et de grêle.
Puisqu'un risque de tornade est également en suspens, les conditions pourraient être particulièrement dangereuses sur les plans d’eau, où des forts vents soudains et violents sont possibles.
Des pannes de courant ainsi que des dommages aux toitures, aux clôtures, aux branches et aux abris temporaires pourraient survenir par endroits.
La population est invitée à surveiller l’évolution des alertes et des prévisions météorologiques émises par Environnement Canada. En cas d’orage, il est recommandé de se mettre rapidement à l’abri, puisque la foudre représente également un danger.
Rappelons qu'à chaque année environ 180 personnes sont blessées par des éclairs tandis que deux à trois décès sont enregistrés au Canada.
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