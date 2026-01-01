Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dans la région

Deux éclipses partielles à observer en août

durée 14h00
9 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Le 12 aout 2026 en après midi et dans la nuit du 27 au 28 août 2026 seront des dates où on devra lever les yeux au ciel pour voir le spectacle qui s'y tiendra soit une éclipse solaire partielle et une éclipse lunaire partielle. 

Une éclipse solaire se produit lorsque le soleil est caché par la lune. On en rencontre trois types :

- l’éclipse partielle, lorsque l’ombre de la lune ne se rend pas directement à la Terre
- l’éclipse annulaire, lorsque la lune ne cache pas totalement le disque solaire et que la Lune est trop loin de celle-ci
- l’éclipse totale, lorsque la lune est assez proche de la terre et qu’elle cache complètement le disque solaire; 

Sur la terre, les éclipses solaires se produisent sur une mince bande et leur durée peut varier de quelques secondes à quelques minutes. Lors d’une éclipse totale, il est possible d’apercevoir une couronne autour du Soleil. C’est, de l’avis de plusieurs, l’événement le plus marquant en astronomie, car le ciel s’obscurcit. Pour quelques instants, c’est la nuit en plein jour. Les éclipses totales ne se produisent que très rarement au même endroit.

Le 12 août au Québec une éclipse solaire partielle

Tous se rappellent de l'éclipse solaire du 8 avril dernier éclipse totale. Maintenant ce sera au tour des Islandais et des Espagnols à avoir une éclipse solaire totale. Les gens du Québec, auront droit le 12 août à une éclipse à 25% en après midi. Il faudra porter des lunettes d'éclipse pour la regarder. 

Observer une éclipse solaire est très dangereux. Le Soleil ne nous éblouit pas, mais les rayons qui s’en dégagent sont néanmoins nocifs, justifiant le recours à une protection adéquate comme un filtre solaire ou encore la méthode par projection. Cette dernière consiste à utiliser une boîte à chaussures, à y percer un petit trou pour laisser passer le soleil, ainsi qu’un grand trou pour l’observer. Les deux trous doivent être placés à une des extrémités de la boîte. L’observateur mettra l’œil dans le grand trou et le petit trou laissera passer la lumière du Soleil. Celui-ci sera alors projeté dans le fond de la boîte. 

Éclipse partielle lunaire dans la nuit du 27 au 28 août 2026

Dans la nuit du 27 au 28 août, on pourra admirer une éclipse partiel de lune visible du Québec. 

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Lune traverse l’ombre de la Terre et que la lumière du Soleil ne se rend plus directement à elle. La Lune devient alors rouge. Ce phénomène se produit quelques fois par année. Il existe trois variétés d’éclipses : Les éclipses pénombrales, lorsque la Lune ne fait que passer dans la pénombre de la Terre, les éclipses partielles, lorsque la Lune ne traverse l’ombre de la Terre que partiellement et  les éclipses totales, lorsque la Lune traverse complètement l’ombre de la Terre. Ce sont sans contredit les éclipses les plus spectaculaires.

Pourquoi la lune devient rouge

La Lune devient rouge lorsqu’elle est dans l’ombre de la Terre. Ce phénomène est dû à la lumière du Soleil qui traverse l’atmosphère terrestre, celle-ci étant la seule à pouvoir se rendre jusqu’à la Lune. En fait, cette lumière blanche est filtrée par notre atmosphère et la moindre variation dans la quantité de particules présentes affectera la luminosité de l’éclipse. C’est ce filtre qui donne à la Lune cette teinte rouge, comme lors d’un coucher de Soleil.

Le 27 au 28 août 2026.

Dans la nuit du 27 au 28 août, l'éclipse partielle de lune sera à 98% avec toutes ses phases. On verra comme si c'était une éclipse totale puisqu'elle deviendra rouge dans sa phase presque totale. L’éclipse partielle débutera vers 22 h 33 pour terminer à 01 h 52 le 28 août. Elle sera maximale le 28 août à 00 h 12 Notez que l'éclipse s'observe très bien de à l'œil nu ou avec une petite paire de jumelles.

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Six interruptions planifiées prévues cette semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Publié hier à 10h00

Six interruptions planifiées prévues cette semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Des interruptions planifiées par Hydro-Québec affecteront la région de Vaudreuil-Soulanges cette semaine. Plus spécifiquement, celles-ci toucheront les localités de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Saint-Zotique, Hudson, Saint-Lazare, Rigaud et Vaudreuil-Dorion.  Rappelons que ces travaux sont nécessaires pour l'amélioration et d'entretien du ...

LIRE LA SUITE
Quatre nouvelles bornes de recharge électriques installées à Saint-Lazare

Publié le 13 août 2026

Quatre nouvelles bornes de recharge électriques installées à Saint-Lazare

La Ville de Saint-Lazare a ajouté récemment quatre nouvelles bornes de recharge électriques de niveau 2 dans le stationnement du centre communautaire situé sur la rue du Bois. Celles-ci portent le compte à huit installations de ce type sur le territoire municipal.   Elles sont accessibles 24 heures sur 24 au coût de 1 $ de l'heure. « Les ...

LIRE LA SUITE
Visite du ministre de l'Agriculture dans le comté de Soulanges

Publié le 12 août 2026

Visite du ministre de l'Agriculture dans le comté de Soulanges

Depuis son entrée en poste en septembre 2025, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel, a visité plus d’une centaine de fermes et d’entreprises agroalimentaires au Québec. Cette semaine, il est de passage dans le comté de Soulanges, soit à Saint-Zotique, Saint-Polycarpe et Saint-Télesphore. Néomédia a pu ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge