Deux éclipses partielles à observer en août

Le 12 aout 2026 en après midi et dans la nuit du 27 au 28 août 2026 seront des dates où on devra lever les yeux au ciel pour voir le spectacle qui s'y tiendra soit une éclipse solaire partielle et une éclipse lunaire partielle.

Une éclipse solaire se produit lorsque le soleil est caché par la lune. On en rencontre trois types :

- l’éclipse partielle, lorsque l’ombre de la lune ne se rend pas directement à la Terre

- l’éclipse annulaire, lorsque la lune ne cache pas totalement le disque solaire et que la Lune est trop loin de celle-ci

- l’éclipse totale, lorsque la lune est assez proche de la terre et qu’elle cache complètement le disque solaire;

Sur la terre, les éclipses solaires se produisent sur une mince bande et leur durée peut varier de quelques secondes à quelques minutes. Lors d’une éclipse totale, il est possible d’apercevoir une couronne autour du Soleil. C’est, de l’avis de plusieurs, l’événement le plus marquant en astronomie, car le ciel s’obscurcit. Pour quelques instants, c’est la nuit en plein jour. Les éclipses totales ne se produisent que très rarement au même endroit.

Le 12 août au Québec une éclipse solaire partielle

Tous se rappellent de l'éclipse solaire du 8 avril dernier éclipse totale. Maintenant ce sera au tour des Islandais et des Espagnols à avoir une éclipse solaire totale. Les gens du Québec, auront droit le 12 août à une éclipse à 25% en après midi. Il faudra porter des lunettes d'éclipse pour la regarder.

Observer une éclipse solaire est très dangereux. Le Soleil ne nous éblouit pas, mais les rayons qui s’en dégagent sont néanmoins nocifs, justifiant le recours à une protection adéquate comme un filtre solaire ou encore la méthode par projection. Cette dernière consiste à utiliser une boîte à chaussures, à y percer un petit trou pour laisser passer le soleil, ainsi qu’un grand trou pour l’observer. Les deux trous doivent être placés à une des extrémités de la boîte. L’observateur mettra l’œil dans le grand trou et le petit trou laissera passer la lumière du Soleil. Celui-ci sera alors projeté dans le fond de la boîte.

Éclipse partielle lunaire dans la nuit du 27 au 28 août 2026

Dans la nuit du 27 au 28 août, on pourra admirer une éclipse partiel de lune visible du Québec.

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Lune traverse l’ombre de la Terre et que la lumière du Soleil ne se rend plus directement à elle. La Lune devient alors rouge. Ce phénomène se produit quelques fois par année. Il existe trois variétés d’éclipses : Les éclipses pénombrales, lorsque la Lune ne fait que passer dans la pénombre de la Terre, les éclipses partielles, lorsque la Lune ne traverse l’ombre de la Terre que partiellement et les éclipses totales, lorsque la Lune traverse complètement l’ombre de la Terre. Ce sont sans contredit les éclipses les plus spectaculaires.

Pourquoi la lune devient rouge

La Lune devient rouge lorsqu’elle est dans l’ombre de la Terre. Ce phénomène est dû à la lumière du Soleil qui traverse l’atmosphère terrestre, celle-ci étant la seule à pouvoir se rendre jusqu’à la Lune. En fait, cette lumière blanche est filtrée par notre atmosphère et la moindre variation dans la quantité de particules présentes affectera la luminosité de l’éclipse. C’est ce filtre qui donne à la Lune cette teinte rouge, comme lors d’un coucher de Soleil.

Le 27 au 28 août 2026.

Dans la nuit du 27 au 28 août, l'éclipse partielle de lune sera à 98% avec toutes ses phases. On verra comme si c'était une éclipse totale puisqu'elle deviendra rouge dans sa phase presque totale. L’éclipse partielle débutera vers 22 h 33 pour terminer à 01 h 52 le 28 août. Elle sera maximale le 28 août à 00 h 12 Notez que l'éclipse s'observe très bien de à l'œil nu ou avec une petite paire de jumelles.