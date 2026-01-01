Les Éleveurs de porcs de la Montérégie célèbrent leurs 60 ans

Les Éleveurs de porcs de la Montérégie célèbrent cette année le 60e anniversaire de leur organisation. Pour souligner ce jalon important, ils organiseront un événement mettant à l'honneur les éleveuses et les éleveurs montérégiens, leurs familles ainsi que la contribution du secteur porcin à la vitalité économique et agricole de la région.

Cette initiative s'inscrit dans une programmation anniversaire déployée partout au Québec, où les huit groupes régionaux tiennent cet été et cet automne des activités adaptées à leur milieu, dont plusieurs ouvertes au grand public.

« La Montérégie occupe une place importante dans l’histoire de la production porcine québécoise. Depuis 60 ans, des générations d’éleveuses et d’éleveurs ont contribué à faire évoluer notre secteur grâce à leur passion, leur expertise et leur volonté constante d’améliorer leurs pratiques. Cet anniversaire est l’occasion de reconnaître tout le chemin parcouru et de regarder vers l’avenir avec confiance. Nous poursuivrons nos efforts afin d’offrir un porc de grande qualité, issu d’une production responsable qui répond aux attentes de la population et qui respecte l’environnement et le bien-être animal », souligne François Nadeau, président des Éleveurs de porcs de la Montérégie.

60 ans en Montérégie

Pour souligner cet anniversaire, un 5 à 7 réunissant les éleveuses et les éleveurs de la région se tiendra le 10 septembre au Vignoble Coteau Rougemont. Organisé dans une ambiance conviviale, l'événement fera notamment un clin d'œil à l'Année internationale des agricultrices et mettra en lumière la contribution essentielle des femmes au milieu agricole. L'activité est réservée aux personnes invitées.

Véritable garde-manger du Québec, la Montérégie est la principale région productrice de porcs de la province. Elle compte aujourd'hui 459 entreprises porcines regroupant 728 éleveuses et éleveurs. À lui seul, le secteur porcin montérégien soutient 7 158 emplois et génère 986 millions de dollars en retombées économiques pour l'économie québécoise, témoignant de son rôle majeur dans le développement économique de la région et de l'ensemble du Québec.

Des activités en région et plus encore

Réparties tout au long de l'été et de l'automne, les activités proposées par les huit groupes régionaux permettre de réunir les éleveuses et éleveurs, leurs familles et leurs partenaires, d’accroître la visibilité du secteur porcin et de renforcer les liens avec les élu.e.s et le grand public. Cette programmation s’inscrit dans une année anniversaire déjà marquée par plusieurs initiatives de rayonnement.

Les festivités ont notamment été lancées en juin, lors du Gala du 60e anniversaire, tenu au Manège militaire de Québec en présence de près de 350 convives. Cette année charnière sera également mise en lumière dans la prochaine édition du magazine Porc Québec, publié quatre fois par année par les Éleveurs de porcs du Québec. Enfin, une activation spéciale viendra clore les célébrations en décembre, dans le cadre du Porc Show, événement phare de la filière porcine qui rassemble chaque année plus de 700 participant.e.s.

D’hier à aujourd’hui

Le 11 août 1966, une soixantaine d’éleveuses et d’éleveurs se réunissaient à Québec afin de jeter les bases d’une organisation forte et représentative. Cette rencontre marque la naissance de la Fédération des propriétaires de porcs du Québec, devenue au fil du temps Les Éleveurs de porcs du Québec.

Depuis, l’organisation joue un rôle de premier plan dans l’évolution d’un secteur aujourd’hui reconnu pour son importance économique et ses efforts constants en matière de qualité, d’environnement, de bien-être animal et de salubrité. En 2025, la filière porcine a généré 3,2 milliards $ en retombées économiques au Québec et une valeur des ventes à la ferme de 1,93 milliard $. Au total, 6 445 739 porcs ont été produits, et 65 pays ont importé du porc du Québec.

Au Québec, 52 % des entreprises porcines sont familiales et les 2 288 sites porcins sont répartis dans presque toutes les régions. La filière soutient 26 850 emplois et le porc se classe fièrement au deuxième rang des secteurs agricoles en importance au Québec.