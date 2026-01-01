Cultiver la biodiversité au cœur de l'Ouest-de-l'Île

La Fiducie agricole UPA-Fondaction en partenariat Conservation de la nature Québec sont fiers d’annoncer l’acquisition conjointe du Site Île-Bizard, une terre agricole de 34 hectares située dans l’arrondissement L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève de la Ville de Montréal. Cet achat permettra à la fois d’y établir des relèves agricoles et de préserver des milieux naturels d’une grande valeur écologique.

Ce projet se distingue par son caractère innovant sur le plan social. En effet, c'est la première fois qu'un organisme dédié à la préservation de terres agricoles s'associe à un autre voué à la protection des milieux naturels pour l'aquisitin d'un terrain au Québec.

« Cette démarche montre qu’il est possible de protéger des milieux naturels et de maintenir des activités agricoles commerciales sur une même propriété. Cette acquisition ouvre ainsi la porte à des projets de relèves agricoles au cœur de la métropole de Montréal par une remise en production de ce site dans les deux prochaines années, une approche novatrice appelée à inspirer d’autres initiatives ailleurs au Québec », souligne France Perreault, présidente de la Fiducie agricole UPAFondaction.

Cette approche permet de maintenir deux vocations complémentaires sur un même lot en misant sur la synergie des expertises de chacun des organismes. L’achat d’une terre agricole par la Fiducie agricole UPA-Fondaction permet à la fois de la soustraire au marché spéculatif et d’en faciliter l’accès à des relèves agricoles qui n’auraient autrement pas les moyens de se l’offrir.

Viser des objectifs concrets

La participation de Conservation de la nature Québec permettra de documenter, suivre et restaurer les milieux naturels, à la fois précieux et rares sur l'île de Montréal, mais également sur l'ensemble du territoire québécois. L'objectif est simple: assurer la conservation et la mise en valeur de la terre, tout en maintenant les services écologiques qu’ils procurent.

Les milieux boisés, humides et ouverts de la propriété jouent un rôle essentiel notamment en offrant un habitat à plusieurs espèces, dont des pollinisateurs comme le papillon Monarque. En soutenant l'écosystème ainsi, des fonctions écologiques clés telles que la pollinisation des cultures, la régulation de l’eau et la résilience des écosystèmes face aux changements climatiques est bonifier.

« Nous sommes particulièrement fiers de contribuer à un projet aussi porteur qui ouvre la voie à de nouvelles façons de travailler ensemble. Cette initiative démontre qu’il est possible de protéger des milieux naturels d’une grande valeur écologique tout en assurant le maintien de la vocation agricole du territoire », estime Carine Deland, Directrice générale de Conservation de la nature Québec

Un modèle de travail collaboratif

Si la La Fiducie agricole UPA-Fondaction et Conservation de la nature Québec sont les principaux acteur de cette acquisition, celle-ci n’aurait pu se concrétiser sans la généreuse contribution de la Fondation R. Howard Webster, ancienne propriétaire des lieux. Ce projet a également été rendu possible grâce à un financement du gouvernement du Québec, par l’intermédiaire du projet Accélérer la conservation dans le sud du Québec (ACSQ).

« Cette initiative démontre qu’il est possible de concilier agriculture et protection de la biodiversité, même en milieu urbain. En soutenant ce projet, notre gouvernement agit concrètement pour préserver des milieux naturels d’une grande valeur écologique, tout en favorisant l’établissement d’une relève agricole. C’est un exemple inspirant de collaboration au service des générations actuelles et futures », exprime Pascale Déry, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) en terminant.