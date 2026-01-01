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Par Hydro-Québec

Trois interruptions planifiées prévues cette semaine dans Vaudreuil-Soulanges

durée 08h00
13 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Des interruptions planifiées par Hydro-Québec affecteront la région de Vaudreuil-Soulanges cette semaine. Plus spécifiquement, celles-ci toucheront les localités de Pincourt, Saint-Polycarpe et Les Cèdres. 

Rappelons que ces travaux sont nécessaires pour l'amélioration et d'entretien du réseau.

Voici les pannes prévues: 

Mardi 14 juillet: 

- Pincourt: de 8 h 30 à 14 h 30 sur le chemin Duhamel, près de la 26 avenue. Moins de 50 adresses touchées; 

- Saint-Polycarpe: de 9 h à midi sur la rue Sainte-Catherine, près de la rue des Prés. Moins de 50 adresses touchées; 

Vendredi 17 juillet: 

- Les Cèdres: de 9 h à midi sur le chemin Saint-Grégoire, au coin de la rue Mérisa. Moins de 50 adresses touchées; 

Comment se préparer à une panne? 

Avant une panne planifiée, il est recommandé de faire les actions suivantes: 

- Recharger à l’avance les piles de vos appareils électroniques afin de pouvoir les utiliser pour travailler ou vous divertir durant l’interruption de service; 

- Pensez à télécharger des films, de la musique ou des documents de travail ou d’étude avant l’interruption, car vous n’aurez plus de connexion à Internet; 

- Afin de maintenir la température du réfrigérateur ou du congélateur, prévoyez des collations pour lesquelles vous n’aurez pas à ouvrir les portes des électroménagers.

Pendant la panne, voici ce qu'on peut faire: 

- Faites le tour de la maison afin de vérifier les appareils qui étaient en fonction au moment où le service a été interrompu; 

- Mettre immédiatement à l’arrêt tous les appareils électriques à commande manuelle  qui étaient en marche au moment de la panne. Il peut s’agir notamment de la sécheuse, de la laveuse, de la cuisinière, de tout appareil de chauffage portatif, du sèche‑cheveux, du grille‑pain et de la bouilloire.

- Régler au plus bas possible la température de consigne des thermostats. Il faut savoir que l’affichage de certains modèles de thermostats électroniques demeure accessible pendant quelques minutes au début d’une panne.

- Débrancher tous les appareils électroniques tels que les ordinateurs, les téléviseurs et les chargeurs afin de prévenir les risques de dommages liés aux surtensions pouvant survenir lors du rétablissement du service.

- Ne pas débrancher le frigo ni le congélateur et évitez d’en ouvrir les portes. Un congélateur plein gardera la nourriture congelée de 24 à 36 heures si la porte demeure fermée.

- N’utilisez pas l'eau chaude, même si la pression d’eau est maintenue.

- Si le lave-vaiselle était en marche au moment de la panne, ouvrez la porte de l’appareil pour le mettre à l’arrêt.

Après une interruption planifiée ou une panne, il est conseillé de: 

- Remettre graduellement en marche les appareils électriques, y compris ceux qui servent au chauffage (par exemple les plinthes); 

- Attendre que la température et l’humidité soient revenues à la normale avant de remettre en marche les appareils électroniques (téléviseurs, systèmes audio, ordinateurs, micro-ondes, etc.).

- Régler l’heure des minuteries, horloges et thermostats.

- Ne pas marcher dans l’eau pour accéder au tableau de distribution (tableau des disjoncteurs).

- Jeter tous les aliments avariés qui se trouvent dans le frigo et le congélateur.

Toutes les informations sont disponible sur le site d’Hydro-Québec dans la section Info-pannes sous l'onglet Interruptions à venir. 

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