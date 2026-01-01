Vacances estivales: attention aux tiques lors de vos sorties en nature

Avec les belles journées et les vacances qui approchent, les tiques sont bien présentes dans les milieux naturels. Bien que toutes les tiques ne soient pas porteuses de maladies, il est important de savoir comment bien se protéger.

Les tiques aiment les endroits où il y a :

- des arbres et arbustes;

- de l'herbe haute;

- des tas de feuilles;

- des tas de bois;

Leur morsure est souvent indolore et peut passer inaperçue.

Comment retirer une tique correctement?

À l'aide d'une pince à épiler à bouts fins, saisissez la tique le plus près possible de la peau.

Tirez doucement, fermement et de façon continue, sans la tourner ni l'écraser.

Une fois la tique retirée, nettoyez la zone de la morsure ainsi que vos mains avec de l'eau et du savon ou un antiseptique.

Évitez d'utiliser des méthodes comme la chaleur, la gelée de pétrole, le vernis à ongles ou l'alcool pour tenter de faire sortir la tique. Ces méthodes ne sont pas efficaces et peuvent augmenter le risque de transmission de maladies.

Vous avez trouvé une tique?

Vous pouvez la photographier et la faire identifier à l'aide d'une plateforme comme eTick, ou communiquer avec les autorités de santé publique de votre région. L'identification permet notamment de savoir s'il s'agit d'une espèce pouvant transmettre des maladies et de mieux suivre la présence des tiques sur le territoire.

Les tiques sont généralement plus actives au printemps, en été et en automne, mais elles peuvent être présentes à tout moment de l'année lorsque la température demeure au-dessus du point de congélation et qu'il n'y a pas de neige au sol.

Après une piqûre, surveillez votre état de santé pendant les semaines suivantes. Consultez un professionnel de la santé si vous développez une rougeur qui s'agrandit, de la fièvre, des douleurs musculaires ou articulaires, ou tout autre symptôme inhabituel.

Profitez de la nature en toute sécurité! Pensez à vérifier votre peau, vos vêtements et vos animaux de compagnie après chaque sortie en milieu boisé ou herbeux.