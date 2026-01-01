Un plan de conservation en élaboration pour Sandy Beach à Hudson

La Ville d’Hudson invite ses citoyens à contribuer à façonner l’avenir d’un milieu naturel récemment acquis, connu localement sous le nom de « Sandy Beach ». En collaboration avec Nature-Action Québec, la Ville élabore un plan de conservation afin de protéger et de préserver ce lieu unique pour les années à venir. Dans ce cadre, l'administration municipale souhaite connaître les idées citoyennes.

Pour ce faire, les personnes intéressées à y prendre part sont invitées à remplir un sondage visant à partager leurs commentaires et suggestions. Par la suite, elles pourront s'inscrire à un atelier communautaire qui se tiendra cet automne.

Lors de cet atelier, on présentera les résultats du sondage, en plus de travailler ensemble à définir les prochaines étapes de l’élaboration du plan de conservation.