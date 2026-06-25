Deux escouades en mission cet été à Saint-Lazare

Au cours de la saison estivale, deux escouades aux missions bien spécifiques sillonneront le territoire de Saint-Lazare. La première visitera les propriétés munies d’une piscine afin d’accompagner les propriétaires dans le respect des normes de sécurité et la prévention des accidents. La seconde ira à la rencontre des citoyens afin de les sensibiliser aux enjeux environnementaux et aux pratiques écoresponsables adaptées à la région.

Plus précisément, l'Escouade piscine, composée d’étudiants, effectuera des visites sur le territoire afin de recenser les piscines résidentielles et de vérifier la conformité des équipements de sécurité qui en contrôlent l’accès.

Cette démarche vise à sensibiliser et à accompagner les propriétaires dans l’application des exigences en matière de sécurité des piscines résidentielles. Les membres de l’escouade pourront notamment vérifier les clôtures, les portes à fermeture et verrouillage automatiques ainsi que les accès aux piscines.

Les citoyens sont invités à collaborer avec les membres de l’escouade, qui agiront dans un esprit d’information et de prévention. Pour toute question, communiquez avec l’Escouade piscine du Service de l’urbanisme à escouadepiscine@ville.saint-lazare.qc.ca.

Pour en savoir plus sur les exigences applicables, consultez le site du gouvernement du Québec : Sécurisez votre piscine résidentielle.

Quant à l'Escouade verte, initiative créée en 2022 sous le nom de Patrouille bleue, l'équipe d’étudiants porte désormais le nom d’Escouade verte. Ce changement de nom reflète une plus grande inclusivité des divers enjeux environnementaux de notre région.

De mai à août, l’Escouade parcourt notre superbe ville de porte en porte afin d’informer et de sensibiliser les résidents aux enjeux environnementaux, de même qu’aux pratiques écoresponsables comme :

- Des trucs et astuces pour réduire la consommation d’eau potable, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur;

- Des solutions écologiques pour remplacer le gazon et un choix de plantes résistant à la sécheresse;

- Le règlement interdisant tous les pesticides et les solutions de rechange écologiques;

- Les nouveautés concernant la réglementation sur l’arrosage;

- De l’information générale sur les aides financières disponibles;

Les membres de l’Escouade verte seront identifiés par des vêtements arborant le logo municipal et munis d’une pièce d’identité émise par la ville.

