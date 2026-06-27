Les Fleurons du Québec lancent une nouvelle plateforme

Pour faire rayonner les municipalités engagées dans le verdissement

Les Fleurons du Québec franchissent une nouvelle étape dans leur mission de verdissement du territoire en lançant un nouveau site Web et une nouvelle page LinkedIn qui permettront de mettre en lumière les initiatives de plus de 300 municipalités québécoises engagées dans l’amélioration de leur cadre de vie.

Cette nouvelle plateforme numérique offre notamment au public un accès à une carte interactive présentant les 308 municipalités participantes.

« Les municipalités du Québec réalisent chaque année des milliers d’actions qui contribuent à rendre nos milieux de vie plus verts, plus résilients et plus agréables. Avec cette nouvelle plateforme, nous souhaitons mieux faire connaître ces réalisations et favoriser le partage des bonnes pratiques partout au Québec », souligne Mélanie Villeneuve, présidente du conseil d’administration des Fleurons du Québec.

Une vitrine sur le verdissement municipal au Québec Depuis plus de 20 ans, les Fleurons du Québec accompagnent les municipalités dans leurs démarches de verdissement grâce à un programme de classification reconnu partout au Québec.

Le nouveau site Web permet désormais de consulter :

- Une carte interactive des municipalités participantes ;

- Les informations relatives à la classification et à l’indice de verdissement des Fleurons du Québec ;

- Le répertoire des formations offertes aux municipalités ;

- Les nouvelles et ressources du programme.

Cette plateforme est une référence pour les municipalités, les partenaires et les citoyens intéressés par le verdissement, la qualité des milieux de vie et les pratiques durables.

Un nouvel espace d’échange pour les acteurs du milieu

Le lancement de la page LinkedIn des Fleurons du Québec permettra également de mettre en valeur les bons coups des municipalités, de diffuser les initiatives inspirantes et de favoriser les échanges entre les différents acteurs engagés dans le verdissement du territoire.

Une transformation numérique qui se poursuivra Les Fleurons du Québec prévoient déjà une deuxième phase de développement de leurs outils numériques, incluant la mise en place d’un espace intranet réservé aux municipalités participantes ainsi qu’une boutique en ligne destinée à faciliter l’accès aux ressources du programme. Ces outils supplémentaires seront déployés au début de l’automne.