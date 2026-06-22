Par Hydro-Québec
Six interruptions planifiées prévues cette semaine dans Vaudreuil-Soulanges
Des interruptions planifiées par Hydro-Québec affecteront la région de Vaudreuil-Soulanges cette semaine. Plus spécifiquement, celles-ci toucheront les localités de Coteau-du-Lac, Rigaud, Hudson et Vaudreuil-Dorion.
Rappelons que ces travaux sont nécessaires pour l'amélioration et d'entretien du réseau.
Voici les pannes prévues:
Mardi 23 juin:
- Rigaud: de 9 h à 15 h sur la rue Ganivet et une partie du chemin de la Source. Moins de 50 adresses touchées. En cas de report, l'opération se tiendra le jeudi 25 juin selon le même horaire.
Mercredi 24 juin:
-Coteau-du-Lac: de 7 h à midi sur la rue Dupont. Moins de 50 adresses touchées.
Jeudi 25 juin:
- Hudson: 8 h 30 à 14 h sur la rue Main, près de la rue Mount Victoria. Moins de 50 adresses touchées. En cas de report, l'opération se tiendra le vendredi 26 juin selon le même horaire;
- Vaudreuil-Dorion: de 13 h à 16 h 30 sur la rue Chicoine, près de l'Avenue Brown. Moins de 100 adresses touchées;
- Notre-Dame-de-l'Île-Perrot: de 9 h à 15 h 30 sur la rue Grand Boulevard, près de la rue de la Plaza. Moins de 50 adresses touchées. En cas de report, l'opération se tiendra le lundi 29 juin selon le même horaire.
Vendredi 26 juin:
- Coteau-du-Lac: de 8 h 30 à 11 h 30 sur la rue du Vieux-Quai. Moins de 50 adresses touchées;
Comment se préparer à une panne?
Avant une panne planifiée, il est recommandé de faire les actions suivantes:
- Recharger à l’avance les piles de vos appareils électroniques afin de pouvoir les utiliser pour travailler ou vous divertir durant l’interruption de service;
- Pensez à télécharger des films, de la musique ou des documents de travail ou d’étude avant l’interruption, car vous n’aurez plus de connexion à Internet;
- Afin de maintenir la température du réfrigérateur ou du congélateur, prévoyez des collations pour lesquelles vous n’aurez pas à ouvrir les portes des électroménagers.
Pendant la panne, voici ce qu'on peut faire:
- Faites le tour de la maison afin de vérifier les appareils qui étaient en fonction au moment où le service a été interrompu;
- Mettre immédiatement à l’arrêt tous les appareils électriques à commande manuelle qui étaient en marche au moment de la panne. Il peut s’agir notamment de la sécheuse, de la laveuse, de la cuisinière, de tout appareil de chauffage portatif, du sèche‑cheveux, du grille‑pain et de la bouilloire.
- Régler au plus bas possible la température de consigne des thermostats. Il faut savoir que l’affichage de certains modèles de thermostats électroniques demeure accessible pendant quelques minutes au début d’une panne.
- Débrancher tous les appareils électroniques tels que les ordinateurs, les téléviseurs et les chargeurs afin de prévenir les risques de dommages liés aux surtensions pouvant survenir lors du rétablissement du service.
- Ne pas débrancher le frigo ni le congélateur et évitez d’en ouvrir les portes. Un congélateur plein gardera la nourriture congelée de 24 à 36 heures si la porte demeure fermée.
- N’utilisez pas l'eau chaude, même si la pression d’eau est maintenue.
- Si le lave-vaiselle était en marche au moment de la panne, ouvrez la porte de l’appareil pour le mettre à l’arrêt.
Après une interruption planifiée ou une panne, il est conseillé de:
- Remettre graduellement en marche les appareils électriques, y compris ceux qui servent au chauffage (par exemple les plinthes);
- Attendre que la température et l’humidité soient revenues à la normale avant de remettre en marche les appareils électroniques (téléviseurs, systèmes audio, ordinateurs, micro-ondes, etc.).
- Régler l’heure des minuteries, horloges et thermostats.
- Ne pas marcher dans l’eau pour accéder au tableau de distribution (tableau des disjoncteurs).
- Jeter tous les aliments avariés qui se trouvent dans le frigo et le congélateur.
Toutes les informations sont disponible sur le site d’Hydro-Québec dans la section Info-pannes sous l'onglet Interruptions à venir.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Ce que les Vaudreuil-Soulangeois électrifient vraiment en 2026
Du 11 mars au 19 août 2026, en Montérégie, 204 demandes ont été enregistrées chez Branché QC pour électrifier des bornes de recharge, des panneaux solaires, des thermopompes et plus. De ce nombre, 17 provenaient de la région de Vaudreuil-Soulanges. Coup d’œil sur le baromètre de l’électrification résidentielle au Québec. Avant ...LIRE LA SUITE
Des détecteurs de radon à 5 $ pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion
La Ville de Vaudreuil-Dorion met à la disposition des citoyens, depuis le 5 septembre, des détecteurs de radon au coût de 5 $. L'objectif? Inciter sa population à mesurer la concentration de ce gaz dans son domicile. Cette somme inclut l'analyse et l'envoi postal. Dans le passé, la Ville de Vaudreuil-Dorion s’associait à l’Association ...LIRE LA SUITE
Échantillonnage d'eau gratuits pour les maisons datant de plus de 1970
La Ville de Saint-Zotique avise ses citoyens qu'elle procédera bientôt à des analyses afin de détecter s’il y a des traces de métaux dans l’eau potable de certains domiciles construits avant 1970. Les propriétaires de maisons construites avant 1970 sont invités à prendre rendez-vous gratuitement pour un échantillonnage de leur eau, ...LIRE LA SUITE