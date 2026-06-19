Plan climat: une mobilisation large, des actions concrètes

Les voyants sont au vert pour l'élaboration du Plan climat de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Un deuxième forum participatif a permis de franchir une nouvelle étape dans le processus. Celui-ci passe par une mobilisation d'acteurs locaux afin de mettre en oeuvre des actions concrètes.

Ce deuxième forum intitulé « Laboratoire d'innovation » a réuni 70 personnes plus tôt cette semaine. Il faisait suite à une première activité du genre qui avait été dédiée à l’identification des enjeux et des grandes orientations. La récente rencontre avait pour objectif, quant à elle, de transformer les idées en pistes d’action concrète et de mieux comprendre les priorités de la communauté.

La formule participative de ce deuxième forum a permis e mettre en commun une grande diversité de points de vue et d’expertises, tout en favorisant l’émergence de solutions adaptées aux réalités régionales.

Au cours des prochains mois, les travaux porteront notamment sur l’analyse et la consolidation des résultats de consultation, la rédaction du Plan climat et l’élaboration des actions qui seront mises en œuvre à l’échelle régionale.

Les intéressés peuvent en apprendre davantage sur la démarche sur le site de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.