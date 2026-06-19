MRC de Vaudreuil-Soulanges
Plan climat: une mobilisation large, des actions concrètes
Les voyants sont au vert pour l'élaboration du Plan climat de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Un deuxième forum participatif a permis de franchir une nouvelle étape dans le processus. Celui-ci passe par une mobilisation d'acteurs locaux afin de mettre en oeuvre des actions concrètes.
Ce deuxième forum intitulé « Laboratoire d'innovation » a réuni 70 personnes plus tôt cette semaine. Il faisait suite à une première activité du genre qui avait été dédiée à l’identification des enjeux et des grandes orientations. La récente rencontre avait pour objectif, quant à elle, de transformer les idées en pistes d’action concrète et de mieux comprendre les priorités de la communauté.
La formule participative de ce deuxième forum a permis e mettre en commun une grande diversité de points de vue et d’expertises, tout en favorisant l’émergence de solutions adaptées aux réalités régionales.
Au cours des prochains mois, les travaux porteront notamment sur l’analyse et la consolidation des résultats de consultation, la rédaction du Plan climat et l’élaboration des actions qui seront mises en œuvre à l’échelle régionale.
Les intéressés peuvent en apprendre davantage sur la démarche sur le site de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Ce que les Vaudreuil-Soulangeois électrifient vraiment en 2026
Du 11 mars au 19 août 2026, en Montérégie, 204 demandes ont été enregistrées chez Branché QC pour électrifier des bornes de recharge, des panneaux solaires, des thermopompes et plus. De ce nombre, 17 provenaient de la région de Vaudreuil-Soulanges. Coup d’œil sur le baromètre de l’électrification résidentielle au Québec. Avant ...LIRE LA SUITE
Des détecteurs de radon à 5 $ pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion
La Ville de Vaudreuil-Dorion met à la disposition des citoyens, depuis le 5 septembre, des détecteurs de radon au coût de 5 $. L'objectif? Inciter sa population à mesurer la concentration de ce gaz dans son domicile. Cette somme inclut l'analyse et l'envoi postal. Dans le passé, la Ville de Vaudreuil-Dorion s’associait à l’Association ...LIRE LA SUITE
Échantillonnage d'eau gratuits pour les maisons datant de plus de 1970
La Ville de Saint-Zotique avise ses citoyens qu'elle procédera bientôt à des analyses afin de détecter s’il y a des traces de métaux dans l’eau potable de certains domiciles construits avant 1970. Les propriétaires de maisons construites avant 1970 sont invités à prendre rendez-vous gratuitement pour un échantillonnage de leur eau, ...LIRE LA SUITE