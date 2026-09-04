Carnet de campagne— Jour 9

Voici quelques dépêches en ce jour 9 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil.

En ce neuvième jour de campagne électorale, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique.

Coalition Avenir Québec (CAQ):

La première ministre sortante Christine Fréchette a annoncé des mesures visant à réduire les coûts de construction. Elle a confirmé l'intention de son parti de réformer le code du bâtiment du Québec afin de mettre un frein à certaines exigences et frais.

Elle a aussi mentionné son intention d'accélérer les évaluations environnementales, d'éliminer les doublons entre la réglementation municipale et provinciale et l'amélioration de la compétitivité du cadre réglementaire.

Dans un second temps, elle s'est aussi engagé à investir 650 M $ dans le développement et l'amélioration des infrastructures sportives et récréatives, une somme répartie comme suit: 300 M $ dans les infrastructures sportives, récréatives et de plein air, 200 M $ pour la construction de gymnases dans les écoles et 150 M $ pour améliorer les cours d'école.

Parti québécois:

Paul St-Pierre Plamondon indiqué que si sa formation politique accède au pouvoir en octobre prochain, il allait annuler le congé de TVQ annoncé par le gouvernement Fréchette ce printemps. Celui-ci s'applique sur certains produits en épicerie. Il investirait la somme amassée avec cette taxe, soit 100 M $ dans des initiatives d'aide et de sécurité alimentaire.

Localement, le candidat de Beauharnois, Alexandre Daneau, a officiellement lancé sa campagne devant près de 200 partisans ce jeudi 3 septembre.

Pour leur part, Meili Faille, candidate dans Vaudreuil, et Francis Deroo dans Soulanges, lanceront leur campagne conjointement ce dimanche 6 septembre à 14 h au 2692, route Harwood à Vaudreuil-Dorion.

Parti libéral du Québec:

Québec Solidaire:

Bien que discrète sur le plan local, la formation politique poursuit l'annonce de ses engagements. Ce vendredi, Sol Zanetti et Ruba Ghazal se sont engagés à doubler le financement dédié à la création par le Conseil des arts et des Lettres du Québec et la Société de développement des entreprises culturelles. Une mesure estimée à 380 M $.

Bien conscients que le milieu culturel fait face à une concurrence toujours plus grande des géants américains, la paire a aussi indiqué qu'un gouvernement de Québec solidaire mettrait en place un projet-pilote de filet social pour les artiste dans la Capitale-Nationale.

Parti conservateur du Québec:

Plus tôt ce vendredi, Eric Duhaime a remis le dossier du troisième lien sur la table en promettant de construire un pont qui passerait par l'île d'Orléans.

Parti libéral du Québec:

Charles Milliard a, pour sa part, confirmé un investissement de 60 M $ pour lutter contre l'itinérance en présentant les détails de son plan d'action. Le candidat de Vaudreuil, James Hughes, ancien président du conseil d'administration de la Mission Old Brewery, était présent à ses côtés lors de sa conférence de presse.

Le plan comprend des sommes supplémentaires pour les organismes et pour soutenir les parcours de sortir pour les personnes sans domicile fixe. Il compte aussi rehausser l'aide apportée à l'offre d'hébergement transitoire.

Localement, le candidat dans Vaudreuil, James Hughes, invite les électeur intéressés à venir le rencontrer le mardi 8 septembre prochain à 17 h à la Microbrasserie Trois-Lacs de Vaudreuil-Dorion.

Beauharnois:

Soulanges: