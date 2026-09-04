Êtes-vous intéressé par la campagne électorale 2026?

Le jeudi 27 août, les 44e élections provinciales du Québec ont été déclenchées officiellement, un exercice qui mènera les Québécois aux urnes le 5 octobre prochain. Le sujet a inspiré la question sondage de la semaine à l'équipe rédactionnelle de Néomédia: Suivez-vous la campagne électorale 2026?

La présente campagne électorale s’échelonne sur près de 40 jours pour les cinq grandes formations politiques de la province, soit : le Parti québécois, le Parti libéral du Québec, le Parti conservateur du Québec, Québec solidaire et la Coalition avenir Québec.

Nul doute que l’un des thèmes phares de la campagne provinciale sera les tarifs douaniers imposés par l’administration Trump. L’élection de 2026 marquera aussi l’histoire puisque ce sera la première fois, depuis 1988, que 127 députés seront portés au pouvoir. Depuis cette date, un maximum de 125 députés étaient élus à travers la province à cette occasion.

Depuis les dernières semaines, les annonces de candidatures se multiplient, tant sur le plan provincial que local.

Rappelons que les candidatures doivent être entérinées par Élections Québec pour être officielles. Pour se présenter, une personne doit avoir plus de 18 ans, avoir la citoyenneté canadienne, avoir un domicile au Québec depuis six mois et ne pas avoir perdu ses droits électoraux.

Au cours des prochaines semaines, les occasions d'apprendre à connaître les candidats dans la course seront nombreuses. Les 28 et 29 septembre prochains, un consortium de médias, formé de Néomédia, CSUR la télé, Gravité et The Gleaner, sera l’hôte de deux soirées de débats qui réuniront les candidats des quatre comtés cités précédemment.

Cette semaine, on vous demande: Suivez-vous la campagne électorale 2026? Pour répondre, cliquez ici.