Le parachèvement de l'autoroute 20 inscrit au PQI, promet le PLQ

Puisque du travail a déjà été réalisé dans le dossier, la paire a bon espoir que le projet pourrait se concrétiser dans un horizon de moins de dix ans

Le parachèvement de l’autoroute 20, un projet d’infrastructure majeur attendu par de nombreux citoyens de Vaudreuil-Soulanges, pourrait enfin se concrétiser sous une administration libérale. C’est du moins l’engagement pris ce dimanche 30 août en matinée par Olivier Bertin-Maheux et James Hughes, candidats libéraux en lice pour l’élection du 5 octobre.

À 10 h, les deux hommes avaient convié les médias sur la rue Dumont pour en faire l’annonce. À cette occasion, les maires de l’île perrot, soit Michel Bourdeau de Terrasse-Vaudreuil, Claude Comeau de Pincourt et Danie Deschênes de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, étaient présents, de même que Frédérick Perrier, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, et de Joanne Brunet, directrice générale de DEV Vaudreuil-Soulanges. La députée sortante, Marie-Claude Nichols, était aussi sur place.

« Pas une journée ne passe depuis le début de mon porte-à-porte dans le cadre de la campagne électorale sans qu’on me mentionne les problèmes de circulation sur le boulevard Harwood et la congestion constante. Que ce soit chez des citoyens, des commerçants ou dans des évènements communautaires, c’est vraiment un des enjeux importants dans la région. Depuis une décennie, cette problématique est connue, mais jamais réglée », a lancé Olivier Bertin-Maheux, candidat dans Soulanges.

Il a continué en soulignant le caractère particulier du boulevard Harwood. « Il compte neuf feux de circulation sur sa longueur, ce qui en fait le seul boulevard urbain au Québec. Soixante-quinze pourcents des véhicules qui empruntent ce tronçon ont une vocation commerciale et transitent par ici pour atteindre une destination nord-américaine. Le projet de parachèvement de l’autoroute 20 a été repoussé à maintes reprises dans le passé, mais nous avons décidé d’agir avec l’accord de notre chef Charles Milliard. Un gouvernement libéral porté au pouvoir va inscrire le projet au PQI dès le début d’un nouveau mandat. Cela signifie qu’il pourrait être réalisé dans un horizon de 10 ans. On propose une vraie date d’échéance et un vrai budget », a-t-il ajouté avant de céder la parole à son collègue.

« Mes parents demeurent à Hudson, alors inutile de me convaincre de la nécessité du projet. J’ai vu la région se développer et devenir ce qu’elle est aujourd’hui. C’est un besoin réel qui permettra d’améliorer concrètement la qualité de vie des citoyens, des commerçants et des automobilistes de la région. Chaque année, 23 millions de véhicules circulent ici. De ce nombre, 80 % est un trafic à vocation commerciale. On doit passer à l’action. Les gens de Vaudreuil-Soulanges le mérite. Ce n’est pas juste une question d’améliorer la circulation, c’est d’avoir un impact direct sur l’économie locale, la sécurité des familles et l’accès aux services. Une région ne peut s’épanouir adéquatement si on ne peut pas bien s’y déplacer », a précisé James Hughes, candidat dans le comté de Vaudreuil.

Puisque du travail a déjà été réalisé dans le dossier, la paire a bon espoir que le projet pourrait se concrétiser dans un horizon de moins de dix ans. « Quand un projet est ajouté au Plan québécois des infrastructures (PQI), il vise une réalisation dans les dix ans. Quatre étapes doivent être franchies pour chaque projet, soit l’étude des coûts préliminaires, la planification, la construction et la mise en œuvre. Dans ce dossier, la première étape a déjà été réalisée, donc on a espoir que cela accélère la concrétisation du projet. On ne compte pas demander d’autres études que celles exigées par la loi dans le cadre du PQI », a laissé savoir le duo.

Qu’en pensent les maires de l’île perrot? « J’espère que le projet restera au PQI s’il yest inscrit. La CAQ l’avait fait, puis retiré par la suite. Donc, espérons qu’il sera mené à bien », confiait M. Bourdeau. « C’est une très bonne nouvelle pour nos citoyens », résumait M. « C’est un enjeu régional d’une grande importance pour l’ensemble de la communauté. Nul doute qu’on en entendra parler abondamment durant la campagne locale. J’espère que tous les partis en feront une priorité », concluait Mme Deschênes.