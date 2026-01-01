Alexandre Daneau est fébrile à l'amorce de la campagne électorale

Alexandre Daneau, candidat du Parti Québécois dans Beauharnois, est fébrile à l’amorce de la campagne électorale.

« Nous avons devant nous un choix déterminant pour notre avenir. Si je fais le saut en politique, c’est que je suis convaincu qu’on peut faire mieux, qu’on mérite mieux et que l’équipe du Parti Québécois est à la hauteur des défis qui nous attendent », a déclaré d’entrée de jeu le candidat.

Une tournée estivale fructueuse

Tout au long de l’été, Alexandre Daneau a rencontré l’ensemble des maires et de la mairesse de la circonscription. « Devenir député, c’est sérieux. Chaque municipalité a ses couleurs, ses enjeux et ses ambitions. Ces rencontres me permettent de mieux comprendre les réalités de notre territoire et de travailler chaque jour pour mériter votre confiance le 5 octobre prochain. »

Le candidat a également rencontré divers groupes communautaires, des agriculteurs et des propriétaires de PME. « Toutes les semaines, j’ai fait mes devoirs. Le constat est clair : partout et dans tous les milieux, les forces vives de nos communautés connaissent les solutions. Ici et là, elles demandent simplement qu’on leur fasse confiance. Un gouvernement du Parti Québécois sera là pour les soutenir », résume le candidat, lui-même propriétaire de la Patate Mallette, une entreprise bien ancrée dans la communauté de Beauharnois.

Une campagne électorale axée sur les idées

Au cours des prochains jours, le candidat Daneau détaillera ses priorités pour la circonscription. Parmi celles-ci : le soutien aux aînés et aux jeunes familles, la mise en valeur de la culture et de la langue, l’allègement du fardeau qui pèse sur les PME et les agriculteurs, ainsi que le maintien de services publics de proximité.

Son comité électoral est motivé à l’idée de ramener la circonscription de Beauharnois dans le giron du Parti Québécois. « Ce que l’on sait, c’est que rien n’est joué. J’ai une équipe solide et tout est possible. Pour ma part, je serai sur le terrain, à votre écoute, pour comprendre vos préoccupations et, surtout, pour mériter votre confiance », conclut Alexandre Daneau.