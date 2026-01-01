Les élections provinciales 2026 déclenchées le 27 août

Tout indique que c’est ce jeudi 27 août que seront déclenchées les élections provinciales de 2026, un exercice qui mènera les Québécois aux urnes le 5 octobre prochain. Selon des médias nationaux, la première ministre Christine Fréchette rencontrera la lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte, dans moins de 24 heures pour demander la dissolution de l’Assemblée nationale.

La campagne électorale s’échelonnera sur près de 40 jours pour les cinq grandes formations politiques de la province, soit : le Parti québécois, le Parti libéral du Québec, le Parti conservateur du Québec, Québec solidaire et la Coalition avenir Québec.

Nul doute que l’un des thèmes phares de la campagne provinciale sera les tarifs douaniers imposés par l’administration Trump. L’élection de 2026 marquera aussi l’histoire puisque ce sera la première fois, depuis 1988, que 127 députés seront portés au pouvoir. Depuis cette date, un maximum de 125 députés étaient élus à travers la province à cette occasion.

Depuis les dernières semaines, les annonces de candidatures se multiplient, tant sur le plan provincial que local. Voici, à l’aube de la période des élections, les candidats en lice selon les informations communiquées dans les dernières semaines:

Beauharnois:

Parti Québécois: Alexandre Daneau;

Parti libéral du Québec: Charles Royer-Tremblay;

Parti conservateur du Québec: Angelika Homère;

Québec solidaire: À déterminer;

Coalition avenir Québec: Claude Reid (sortant);

Soulanges:

Parti québécois: Francis Deroo;

Parti libéral du Québec: Olivier Bertin-Maheux;

Parti conservateur du Québec: Kristian Solarik;

Québec solidaire: À déterminer;

Coalition avenir Québec: Marilyne Picard (sortante);

Vaudreuil:

Parti québécois: Meili Faille;

Parti libéral du Québec: James Hughes;

Parti conservateur du Québec: Patrick Caron;

Québec solidaire: À déterminer;

Coalition avenir Québec: Chantal Darcy;

Rappelons que les candidatures doivent être entérinées par Élections Québec pour être officielles. Pour se présenter, une personne doit avoir plus de 18 ans, avoir la citoyenneté canadienne, avoir un domicile au Québec depuis six mois et ne pas avoir perdu ses droits électoraux.

Au cours des prochaines semaines, les occasions d'apprendre à connaître les candidats dans la course seront nombreuses. Les 28 et 29 septembre prochains, un consortium de médias, formé de Néomédia, CSUR la télé, Gravité et The Gleaner, sera l’hôte de deux soirées de débats qui réuniront les candidats des quatre comtés cités précédemment. Plus de détails seront dévoilés ultérieurement.