Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Découvrez les candidats locaux dans la course

Les élections provinciales 2026 déclenchées le 27 août

durée 17h00
26 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Tout indique que c’est ce jeudi 27 août que seront déclenchées les élections provinciales de 2026, un exercice qui mènera les Québécois aux urnes le 5 octobre prochain. Selon des médias nationaux, la première ministre Christine Fréchette rencontrera la lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte, dans moins de 24 heures pour demander la dissolution de l’Assemblée nationale. 

La campagne électorale s’échelonnera sur près de 40 jours pour les cinq grandes formations politiques de la province, soit : le Parti québécois, le Parti libéral du Québec, le Parti conservateur du Québec, Québec solidaire et la Coalition avenir Québec. 

Nul doute que l’un des thèmes phares de la campagne provinciale sera les tarifs douaniers imposés par l’administration Trump. L’élection de 2026 marquera aussi l’histoire puisque ce sera la première fois, depuis 1988, que 127 députés seront portés au pouvoir. Depuis cette date, un maximum de 125 députés étaient élus à travers la province à cette occasion. 

Depuis les dernières semaines, les annonces de candidatures se multiplient, tant sur le plan provincial que local. Voici, à l’aube de la période des élections, les candidats en lice selon les informations communiquées dans les dernières semaines:  

Beauharnois: 

 

Parti Québécois: Alexandre Daneau;

Parti libéral du Québec: Charles Royer-Tremblay; 

Parti conservateur du Québec: Angelika Homère;

Québec solidaire: À déterminer; 

Coalition avenir Québec: Claude Reid (sortant); 

 

Soulanges

 

Parti québécois: Francis Deroo

Parti libéral du Québec: Olivier Bertin-Maheux; 

Parti conservateur du Québec: Kristian Solarik; 

Québec solidaire: À déterminer; 

Coalition avenir Québec: Marilyne Picard (sortante); 

 

Vaudreuil

 

Parti québécois: Meili Faille; 

Parti libéral du Québec: James Hughes; 

Parti conservateur du Québec: Patrick Caron; 

Québec solidaire: À déterminer; 

Coalition avenir Québec: Chantal Darcy; 

Rappelons que les candidatures doivent être entérinées par Élections Québec pour être officielles. Pour se présenter, une personne doit avoir plus de 18 ans, avoir la citoyenneté canadienne, avoir un domicile au Québec depuis six mois et ne pas avoir perdu ses droits électoraux. 

Au cours des prochaines semaines, les occasions d'apprendre à connaître les candidats dans la course seront nombreuses. Les 28 et 29 septembre prochains, un consortium de médias, formé de Néomédia, CSUR la télé, Gravité et The Gleaner, sera l’hôte de deux soirées de débats qui réuniront les candidats des quatre comtés cités précédemment. Plus de détails seront dévoilés ultérieurement. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des engagements clairs pour améliorer l’accès aux soins dans la région

Publié hier à 16h15

Des engagements clairs pour améliorer l’accès aux soins dans la région

Des engagements clairs pour améliorer l’accès aux soins dans la région Pendant que la campagne électorale bat son plein, l’Association des médecins omnipraticiens du Sud-Ouest (AMOSO) interpelle les candidats des différents partis sur l’avenir des soins de santé dans la région. Son président, le Dr Sylvain Dufresne, souhaite que les ...

LIRE LA SUITE
Carnet de campagne— Jour 5

Publié hier à 15h00

Carnet de campagne— Jour 5

Voici quelques dépêches en ce Jour 5 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil.  Coalition Avenir Québec:  L’Équipe Christine Fréchette souhaite accélérer l’accès aux soins pour réduire les listes d’attente. Quand une ressource est disponible, dans le réseau public comme au privé, il ...

LIRE LA SUITE
Le parachèvement de l'autoroute 20 inscrit au PQI, promet le PLQ

Publié le 30 août 2026

Le parachèvement de l'autoroute 20 inscrit au PQI, promet le PLQ

Le parachèvement de l’autoroute 20, un projet d’infrastructure majeur attendu par de nombreux citoyens de Vaudreuil-Soulanges, pourrait enfin se concrétiser sous une administration libérale. C’est du moins l’engagement pris ce dimanche 30 août en matinée par Olivier Bertin-Maheux et James Hughes, candidats libéraux en lice pour l’élection du 5 ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge