La Coaliition Avenir Québec fait confiance à Chantal Darcy dans Vaudreuil

Le mardi 25 août, à 15 h, la Coalition Avenir Québec (CAQ) dévoilait l’identité de la personne qui tentera de se faire élire, le 5 octobre prochain, à l’Assemblée nationale de Québec pour représenter le comté de Vaudreuil. La formation politique s’est tournée vers une femme qui n’a plus besoin de présentation, notamment auprès des familles de la région: Chantal Darcy.

C'est le vice-premier ministre du Québec et ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière ,qui s'est déplacé à la Maison Trestler, de Vaudreuil-Dorion, pour venir présenter celle qui pourrait devenir sa collègue en octobre prochain.

Si certains la connaissent comme maman de cinq filles, si elle inclut la fille de son conjoint et comme grand-maman de deux petits-enfants, d’autres l’ont rencontrée au Centre prénatal et jeunes familles, organisme qu’elle a fondé et dirigé pendant de nombreuses années.

Ayant grandi à L’Île-Perrot, il était tout naturel pour elle de représenter le comté qui l’a vu naître.« C'est un défi stimulant qui me sort complètement de ma zone de confort. Je suis prête à me dépasser, à passer à l'action et à offrir de mon temps au service de la communauté. Je demeure à Saint-Lazare depuis maintenant 24 ans et les gens qui me connaissent personnellement savent comment la famille occupe une place importante dans ma vie», lançait-elle d'entrée de jeu.

Elle a confié que son expérience professionnelle des dernières années pourrait bien l'aider dans son nouveau rôle si elle est élue le 5 octobre prochain. « Depuis des années, je travaille auprès des familles et j'écoute leurs enjeux, leurs préoccupations, leurs inquiétudes et leurs pistes de solutions. Derrière chaque humain, il y a une histoire, une histoire de coeur. Ces années d'expérience dans le milieu communautaire m'ont appris qu'une personne ne se définit pas par son portefeuille. Pour moi, une communauté forte, c'est celle qui prend soin de son monde, comme les aînés, les familles, les nouveaux arrivants et les organismes. C'est dans cette optique que je me présente, soit pour passer à l'action, écouter, rassembler, faire entendre la voix des électeurs et défendre les intérêts des gens de Vaudreuil à l'Assemblée nationale» ajoutait la principale intéressée.

Elle a appelé les contribuables de Vaudreuil à opter pour le changement le 5 octobre prochain. « Depuis 1981, les Libéraux représentent le comté de Vaudreuil à Québec. C'était avant ma naissance. Malgré cela, il ne faut pas sous-estimer le travail de la Coalition Avenir Québec pour les citoyens de la circonscription au cours des deux derniers mandats. Des investissements majeurs ont été réalisés dans la région et auront des impacts concrets sur les familles, les écoles, les infrastructures et la communauté. Il est temps que les choses changent dans Vaudreuil et je suis prête à être la voix de ce changement.»

Pour sa part, M. Lafrenière a partagé trois conseils avec la candidate. « Premièrement, travailler en équipe. C'est ce qui est bien avec une coalition. Tout le monde arrive avec un passé et de différents horizons. J'étais très content d'avoir des collègues au bagage varié pendant la pandémie. Deuxièmement, il faut avoir de bons souliers de course, surtout pendant la campagne. Troisièmement, on ne doit jamais oublier qui on représente. On a besoin de femmes de conviction et authentiques comme Mme Darcy dans nos rangs et j'invite les électeurs à lui faire confiance le 5 octobre prochain», concluait-il.