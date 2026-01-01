Élections: une ex-députée fédérale fait le saut dans la course

Un visage bien connu des citoyens de Vaudreuil-Soulanges effectue un retour en politique en vue de la prochaine campagne électorale provinciale. Députée de Vaudreuil-Soulanges à la Chambre des communes sous la bannière du Bloc Québécois de 2004 à 2011, Meili Faille tentera de se faire élire le 5 octobre prochain comme représentante de Vaudreuil sous les couleurs du Parti Québécois.

Cette dernière est actuellement présidente et conseillère principale de KOKÜS Conseillers stratégiques. Elle fait un retour en politique québécoise avec l’intention de défendre les intérêts d’une circonscription qu’elle connaît très bien, et qu’elle a représentée pendant plusieurs années. Disposant d’un vaste réseau au sein des nations autochtones du Québec avec lesquelles elle travaille depuis 2011 sur divers dossiers, elle veut consolider les ponts entre le mouvement indépendantiste québécois et les nations autochtones.

« Dans les dernières années, j’ai travaillé étroitement avec des clients autochtones dans des dossiers liés à la gouvernance, au développement économique, à la sécurité publique, aux infrastructures et aux relations avec les gouvernements. Cette expérience a renforcé ma conviction que le développement du Québec doit se faire dans le respect, le dialogue et l’établissement de partenariats durables avec les Premières Nations et les Inuits. Ce constat est d’autant plus vrai pour notre parti qui fera du Québec un pays. Nous devons faire en sorte que les nations autochtones soient des partenaires et qu'elles cessent d’être considérées comme un champ de compétence par le fédéral. Il est temps qu’on bâtisse un réel partenariat de nation à nation, d’égal à égal », indique la principale intéressée.